¡Dale un toque gourmet a tu mesa! Prepará mendiants fácilmente esta temporada

Cómo hacer mendiants
Mendiants
- Receta: francesa
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate negro de buena calidad
- Almendras laminadas, maníes, nueces picadas, guindas confitadas, uvas pasas, coco rallado
- Sal gruesa
Elaboración paso a paso
- Preparar la superficie de trabajo. Extender una lámina de papel manteca, silicona antiadherente de pastelería o una hoja de aluminio sobre un espacio despejado, mejor si está frío. Sería ideal disponer de una superficie de mármol, pero cualquier mesa de la cocina nos sirve.
- Disponer los boles o platitos con todos los ingredientes que queramos usar para dar sabor y color a nuestros mendiants.
- Trocear el chocolate o picarlo a cuchillo. Derretir en baño María suavemente, procurando que no entre nada de agua ni se queme.
- Cuando esté derretido y homogéneo, sin dejar que queme demasiado ni esté muy líquido, retirar del calor.
- Formar los mendiants colocando una cucharadita de chocolate sobre el papel. Extender con el dorso formando pequeños círculos, del tamaño que se prefiera.
- Antes de que se seque, colocar los frutos secos o demás ingredientes encima, sin presionar demasiado. Lo mejor es trabajar en tandas, formando una fila de discos pero sin poner demasiados, para que no se sequen.
- Si el chocolate se solidifica, volver a derretir al baño María. Esperar a que se sequen por completo antes de separarlos con cuidado del papel y, guardar en un recipiente hermético y fresco.