¡Dale un toque gourmet a tu mesa! Prepará mendiants fácilmente esta temporada

Los mendiants, esas delicias francesas que combinan chocolate y frutos secos, destacan por su elegancia y sencillez. Con esta receta podés convertir unos simples ingredientes en obras maestras culinarias que encantarán en la Navidad.

19 de noviembre de 2022 - 09:00
Mendiants, dulces franceses de Navidad.
Cómo hacer mendiants

Mendiants

  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate negro de buena calidad
  • Almendras laminadas, maníes, nueces picadas, guindas confitadas, uvas pasas, coco rallado
  • Sal gruesa

Elaboración paso a paso

  1. Preparar la superficie de trabajo. Extender una lámina de papel manteca, silicona antiadherente de pastelería o una hoja de aluminio sobre un espacio despejado, mejor si está frío. Sería ideal disponer de una superficie de mármol, pero cualquier mesa de la cocina nos sirve.
  2. Disponer los boles o platitos con todos los ingredientes que queramos usar para dar sabor y color a nuestros mendiants.
  3. Trocear el chocolate o picarlo a cuchillo. Derretir en baño María suavemente, procurando que no entre nada de agua ni se queme.
  4. Cuando esté derretido y homogéneo, sin dejar que queme demasiado ni esté muy líquido, retirar del calor.
  5. Formar los mendiants colocando una cucharadita de chocolate sobre el papel. Extender con el dorso formando pequeños círculos, del tamaño que se prefiera.
  6. Antes de que se seque, colocar los frutos secos o demás ingredientes encima, sin presionar demasiado. Lo mejor es trabajar en tandas, formando una fila de discos pero sin poner demasiados, para que no se sequen.
  7. Si el chocolate se solidifica, volver a derretir al baño María. Esperar a que se sequen por completo antes de separarlos con cuidado del papel y, guardar en un recipiente hermético y fresco.