Infaltable carré de cerdo a la cerveza: una buena opción para las fiestas

Cómo hacer carré de cerdo a la cerveza
Lea más: Meat roll, una opción para tu mesa de carnes frías en Navidad
Carré de cerdo a la cerveza
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 carré de cerdo de 1,2 kilogramos
- 500 mililitros de cerveza (rubia o negra)
- 1 rama de romero
- 100 gramos de panceta ahumada
- 50 mililitros de aceite de oliva
- ½ cucharada de almidón de maíz
- Granos de pimienta
- Sal
- Hilo para bridar
Elaboración paso a paso
- Atar el carré de cerdo con la panceta alrededor.
- Dorar en una sartén de todos lados, en el aceite de oliva.
- Colocar en una asadera la rama de romero, la cerveza rubia o negra, la pimienta en granos (blanca, negra, roja).
- Cocinar en el horno a 180 ºC por 1 hora. Pinchar con un palito de brocheta y si el líquido sale transparente, la cocción está lista.
- Colocar los jugos de cocción en una sartén, agregar el almidón y llevar a fuego suave para hacer un glaseado. Bañar el cerdo con esta salsa.
- Filetear a la hora de servir para que no se seque la carne.