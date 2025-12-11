Gastronomía

Infaltable carré de cerdo a la cerveza: una buena opción para las fiestas

Receta de carré de cerdo a la cerveza para la cena de Navidad. Este es un plato práctico y combina con un sinfín de guarniciones.

Por ABC Color
26 de noviembre de 2024 - 06:00
Cerdo a la cerveza.
Cerdo a la cerveza.Shutterstock

Cómo hacer carré de cerdo a la cerveza

Carré de cerdo a la cerveza

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 carré de cerdo de 1,2 kilogramos
  • 500 mililitros de cerveza (rubia o negra)
  • 1 rama de romero
  • 100 gramos de panceta ahumada
  • 50 mililitros de aceite de oliva
  • ½ cucharada de almidón de maíz
  • Granos de pimienta
  • Sal
  • Hilo para bridar

Elaboración paso a paso

  1. Atar el carré de cerdo con la panceta alrededor.
  2. Dorar en una sartén de todos lados, en el aceite de oliva.
  3. Colocar en una asadera la rama de romero, la cerveza rubia o negra, la pimienta en granos (blanca, negra, roja).
  4. Cocinar en el horno a 180 ºC por 1 hora. Pinchar con un palito de brocheta y si el líquido sale transparente, la cocción está lista.
  5. Colocar los jugos de cocción en una sartén, agregar el almidón y llevar a fuego suave para hacer un glaseado. Bañar el cerdo con esta salsa.
  6. Filetear a la hora de servir para que no se seque la carne.