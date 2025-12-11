Meat roll, una opción para tu mesa de carnes frías en Navidad

Cómo hacer un rollo de carne
Lea más: ¡Cordon bleu de pechuga! La receta que llevará tus cenas festivas al siguiente nivel
Meat roll
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 500 gramos de carne molida de res
- 300 gramos de carne molida de cerdo
- 150 gramos de panceta ahumada picada
- 100 gramos de jamón cocido en láminas
- 150 gramos de queso mozzarella en láminas
- 80 gramos de pan rallado
- 100 mililitros de leche
- 2 unidades de huevo
- 1 unidad de cebolla mediana picada
- 2 unidades de diente de ajo picado
- 50 gramos de pimiento rojo en tiras
- 50 gramos de zanahoria en tiras finas
- 50 gramos de aceituna verde sin hueso picada
- 40 gramos de pasas de uva
- 15 gramos de perejil fresco picado
- 5 gramos de sal
- 3 gramos de pimienta negra molida
- 2 gramos de nuez moscada rallada
- 20 gramos de mostaza
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 50 mililitros de vino blanco
- 50 mililitros de caldo de carne
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Mezclar en un bol la carne de res, la carne de cerdo y la panceta.
- Añadir el pan rallado, la leche, los huevos, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Integrar con las manos hasta obtener una mezcla homogénea.
- Extender un rectángulo de papel film sobre la mesa y aceitar ligeramente la superficie.
- Colocar la mezcla de carne sobre el film y aplanar con las manos formando un rectángulo de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor.
- Distribuir sobre la carne el jamón en láminas dejando 2 centímetros libres en los bordes.
- Colocar encima el queso, las tiras de pimiento, las tiras de zanahoria, las aceitunas y las pasas de uva.
- Enrollar la carne ayudándose con el papel film desde el lado más largo formando un cilindro compacto.
- Sellar los extremos del rollo presionando suavemente para que el relleno no se salga.
- Retirar el papel film y transferir el rollo a una bandeja para horno ligeramente aceitada.
- Untar la superficie del rollo con la mostaza.
- Rociar la bandeja con el aceite de oliva, el vino blanco y el caldo de carne.
- Cubrir la bandeja con papel aluminio sin presionar demasiado sobre el rollo.
- Hornear durante 40 minutos.
- Retirar el papel aluminio y continuar horneando durante 20 minutos más hasta que la superficie esté dorada.
- Dejar reposar el rollo de carne durante 10 minutos fuera del horno antes de cortar.
- Cortar en rodajas de aproximadamente 2 centímetros de grosor.