Gastronomía

Meat roll, una opción para tu mesa de carnes frías en Navidad

Prepará un delicioso rollo de carne que realzará tus cenas festivas. Con una mezcla de carnes, verduras y quesos, esta receta sencilla y creativa promete ser el plato estrella de tu mesa. ¡Descubrí los pasos para sorprender a tus invitados!

Por ABC Color
11 de diciembre de 2025 - 06:00
Meat roll, una opción de carnes frías para Navidad.
Meat roll, una opción de carnes frías para Navidad.

Cómo hacer un rollo de carne

Meat roll

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 500 gramos de carne molida de res
  • 300 gramos de carne molida de cerdo
  • 150 gramos de panceta ahumada picada
  • 100 gramos de jamón cocido en láminas
  • 150 gramos de queso mozzarella en láminas
  • 80 gramos de pan rallado
  • 100 mililitros de leche
  • 2 unidades de huevo
  • 1 unidad de cebolla mediana picada
  • 2 unidades de diente de ajo picado
  • 50 gramos de pimiento rojo en tiras
  • 50 gramos de zanahoria en tiras finas
  • 50 gramos de aceituna verde sin hueso picada
  • 40 gramos de pasas de uva
  • 15 gramos de perejil fresco picado
  • 5 gramos de sal
  • 3 gramos de pimienta negra molida
  • 2 gramos de nuez moscada rallada
  • 20 gramos de mostaza
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 50 mililitros de vino blanco
  • 50 mililitros de caldo de carne

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados.
  2. Mezclar en un bol la carne de res, la carne de cerdo y la panceta.
  3. Añadir el pan rallado, la leche, los huevos, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  4. Integrar con las manos hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Extender un rectángulo de papel film sobre la mesa y aceitar ligeramente la superficie.
  6. Colocar la mezcla de carne sobre el film y aplanar con las manos formando un rectángulo de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor.
  7. Distribuir sobre la carne el jamón en láminas dejando 2 centímetros libres en los bordes.
  8. Colocar encima el queso, las tiras de pimiento, las tiras de zanahoria, las aceitunas y las pasas de uva.
  9. Enrollar la carne ayudándose con el papel film desde el lado más largo formando un cilindro compacto.
  10. Sellar los extremos del rollo presionando suavemente para que el relleno no se salga.
  11. Retirar el papel film y transferir el rollo a una bandeja para horno ligeramente aceitada.
  12. Untar la superficie del rollo con la mostaza.
  13. Rociar la bandeja con el aceite de oliva, el vino blanco y el caldo de carne.
  14. Cubrir la bandeja con papel aluminio sin presionar demasiado sobre el rollo.
  15. Hornear durante 40 minutos.
  16. Retirar el papel aluminio y continuar horneando durante 20 minutos más hasta que la superficie esté dorada.
  17. Dejar reposar el rollo de carne durante 10 minutos fuera del horno antes de cortar.
  18. Cortar en rodajas de aproximadamente 2 centímetros de grosor.

