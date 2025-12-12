Gastronomía

Navidad gourmet: patas de pato al horno con salsa de vino y cerezo con romero

El pato al horno, un clásico que combina sabores intensos y texturas crujientes, exige precisión en su preparación. Esta receta transforma una simple cena en una experiencia culinaria memorable, perfecta para cualquier ocasión especial. Aprovechá las fiestas de fin de año para lucirte con este plato.

12 de diciembre de 2025 - 06:00
Pato al horno.
Cómo hacer pato al horno

Pato al horno

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 4 unidades de pata de pato
  • 10 gramos de sal fina
  • 5 gramos de pimienta negra molida
  • 15 gramos de azúcar moreno
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 200 mililitros de vino tinto seco
  • 150 gramos de cerezas deshuesadas frescas o congeladas
  • 20 gramos de manteca
  • 10 gramos de miel
  • 2 unidades de diente de ajo
  • 2 ramas de romero fresco
  • 100 mililitros de caldo de ave
  • 5 gramos de maicena
  • 20 mililitros de agua fría
  • 1 unidad de naranja
  • 5 gramos de sal en escamas

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados.
  2. Secar las patas de pato con papel de cocina y retirar el exceso de grasa visible sin llegar a la carne.
  3. Mezclar la sal fina, la pimienta negra molida y el azúcar moreno y frotar esta mezcla sobre las patas de pato por todos sus lados.
  4. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  5. Dorar las patas de pato por el lado de la piel durante 5 a 7 minutos hasta que estén bien doradas y crujientes, y luego dorar ligeramente el lado de la carne durante 2 a 3 minutos.
  6. Colocar las patas de pato en una fuente de horno con la piel hacia arriba y reservar la grasa que quedó en la sartén.
  7. Hornear las patas de pato durante 35 a 45 minutos hasta que la carne esté tierna y los jugos salgan claros al pinchar cerca del hueso.
  8. Picar finamente los dientes de ajo.
  9. Colocar de nuevo la sartén con la grasa de pato reservada a fuego medio y añadir el ajo picado, sofriendo durante 1 minuto sin que se queme.
  10. Incorporar las cerezas deshuesadas y saltear durante 2 a 3 minutos hasta que comiencen a soltar jugo.
  11. Verter el vino tinto y el caldo de ave en la sartén, añadir las ramas de romero y llevar a ebullición.
  12. Bajar el fuego y cocer la salsa a fuego lento durante 10 a 15 minutos hasta que se reduzca aproximadamente a la mitad.
  13. Añadir la miel y la manteca a la salsa, removiendo hasta que se integren y la salsa tenga brillo.
  14. Mezclar la maicena con el agua fría hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos.
  15. Incorporar la mezcla de maicena a la salsa en hilo fino mientras se remueve, y cocer 2 a 3 minutos más hasta que espese ligeramente.
  16. Rallar la piel de la naranja y exprimir su jugo.
  17. Añadir a la salsa el jugo y la ralladura de naranja, rectificar de sal y retirar las ramas de romero.
  18. Sacar las patas de pato del horno y dejar reposar 5 minutos antes de servir.
  19. Colocar cada pata de pato en el plato, napar con la salsa de vino y cereza y espolvorear con sal en escamas justo antes de llevar a la mesa.

