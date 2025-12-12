Navidad gourmet: patas de pato al horno con salsa de vino y cerezo con romero

Cómo hacer pato al horno
Pato al horno
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 unidades de pata de pato
- 10 gramos de sal fina
- 5 gramos de pimienta negra molida
- 15 gramos de azúcar moreno
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 200 mililitros de vino tinto seco
- 150 gramos de cerezas deshuesadas frescas o congeladas
- 20 gramos de manteca
- 10 gramos de miel
- 2 unidades de diente de ajo
- 2 ramas de romero fresco
- 100 mililitros de caldo de ave
- 5 gramos de maicena
- 20 mililitros de agua fría
- 1 unidad de naranja
- 5 gramos de sal en escamas
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Secar las patas de pato con papel de cocina y retirar el exceso de grasa visible sin llegar a la carne.
- Mezclar la sal fina, la pimienta negra molida y el azúcar moreno y frotar esta mezcla sobre las patas de pato por todos sus lados.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Dorar las patas de pato por el lado de la piel durante 5 a 7 minutos hasta que estén bien doradas y crujientes, y luego dorar ligeramente el lado de la carne durante 2 a 3 minutos.
- Colocar las patas de pato en una fuente de horno con la piel hacia arriba y reservar la grasa que quedó en la sartén.
- Hornear las patas de pato durante 35 a 45 minutos hasta que la carne esté tierna y los jugos salgan claros al pinchar cerca del hueso.
- Picar finamente los dientes de ajo.
- Colocar de nuevo la sartén con la grasa de pato reservada a fuego medio y añadir el ajo picado, sofriendo durante 1 minuto sin que se queme.
- Incorporar las cerezas deshuesadas y saltear durante 2 a 3 minutos hasta que comiencen a soltar jugo.
- Verter el vino tinto y el caldo de ave en la sartén, añadir las ramas de romero y llevar a ebullición.
- Bajar el fuego y cocer la salsa a fuego lento durante 10 a 15 minutos hasta que se reduzca aproximadamente a la mitad.
- Añadir la miel y la manteca a la salsa, removiendo hasta que se integren y la salsa tenga brillo.
- Mezclar la maicena con el agua fría hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos.
- Incorporar la mezcla de maicena a la salsa en hilo fino mientras se remueve, y cocer 2 a 3 minutos más hasta que espese ligeramente.
- Rallar la piel de la naranja y exprimir su jugo.
- Añadir a la salsa el jugo y la ralladura de naranja, rectificar de sal y retirar las ramas de romero.
- Sacar las patas de pato del horno y dejar reposar 5 minutos antes de servir.
- Colocar cada pata de pato en el plato, napar con la salsa de vino y cereza y espolvorear con sal en escamas justo antes de llevar a la mesa.