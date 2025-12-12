Navidad gourmet: patas de pato al horno con salsa de vino y cerezo con romero

El pato al horno, un clásico que combina sabores intensos y texturas crujientes, exige precisión en su preparación. Esta receta transforma una simple cena en una experiencia culinaria memorable, perfecta para cualquier ocasión especial. Aprovechá las fiestas de fin de año para lucirte con este plato.