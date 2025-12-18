Gastronomía

Estas masitas especiadas son ideales para compartir en Navidad

Receta de masitas especiadas para merendar en Navidad o los días previos.

Por ABC Color
14 de diciembre de 2022 - 15:37
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Masitas especiadas.
Masitas especiadas.Shutterstock

Cómo hacer masitas especiadas

Masitas especiadas

Ingredientes

  • 200 gramos de harina 000
  • 10 gramos de canela molida
  • ½ cucharadita de nuez moscada
  • 1 pizca de clavo de olor
  • 140 gramos de azúcar impalpable
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • 150 gramos de manteca blanda
  • 2 yemas
  • 50 gramos de harina de almendras

Elaboración paso a paso

  1. Formar una corona con la harina.
  2. Colocar en el centro las especias, el azúcar y el polvo de hornear.
  3. Agregar la manteca y mezclar los ingredientes del centro hasta formar una pasta cremosa.
  4. Incorporar las yemas y la harina de almendras, integrar la harina de la corona y amasar.
  5. Ubicar la masa sobre una placa metálica y llevar a la heladera por 1 hora.
  6. Retirar de la heladera, trozar y volver a amasar. Estirar con el rodillo hasta obtener 3 milímetros de espesor.
  7. Cortar la masa con los cortantes de distintas formas y ubicarlos en una placa metálica.
  8. Llevar al horno precalentado a temperatura moderada entre 10 y 15 minutos.
  9. Retirar y dejar enfriar.
  10. Bañar con chocolate blanco y negro, y decorar a gusto.

