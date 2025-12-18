Estas masitas especiadas son ideales para compartir en Navidad

Cómo hacer masitas especiadas
Masitas especiadas
Ingredientes
- 200 gramos de harina 000
- 10 gramos de canela molida
- ½ cucharadita de nuez moscada
- 1 pizca de clavo de olor
- 140 gramos de azúcar impalpable
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 150 gramos de manteca blanda
- 2 yemas
- 50 gramos de harina de almendras
Elaboración paso a paso
- Formar una corona con la harina.
- Colocar en el centro las especias, el azúcar y el polvo de hornear.
- Agregar la manteca y mezclar los ingredientes del centro hasta formar una pasta cremosa.
- Incorporar las yemas y la harina de almendras, integrar la harina de la corona y amasar.
- Ubicar la masa sobre una placa metálica y llevar a la heladera por 1 hora.
- Retirar de la heladera, trozar y volver a amasar. Estirar con el rodillo hasta obtener 3 milímetros de espesor.
- Cortar la masa con los cortantes de distintas formas y ubicarlos en una placa metálica.
- Llevar al horno precalentado a temperatura moderada entre 10 y 15 minutos.
- Retirar y dejar enfriar.
- Bañar con chocolate blanco y negro, y decorar a gusto.