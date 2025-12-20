El arte de preparar clericó: sabores y secretos de una bebida icónica

Existen tantas recetas de clericó como fanáticos de esta refrescante bebida. Pero todo clericó que se precie de tal deberá contener al menos tres ingredientes básicos: frutas cortadas en cubos y previamente maceradas en su propio jugo, azúcar y vino. El resultado, una deliciosa bebida, ideal para estas latitudes.
Tips para preparar un buen clericó
- El vino debe ser abocado, más bien dulzón, no demasiado seco. Tampoco debe ser un vino caro, pues en esta bebida se pierde su esencia.
- El gin o ron se agrega para que la graduación alcohólica no descienda por el agregado de los jugos.
- El toque de limón es fundamental para darle cierta acidez característica de esta bebida.
- El clericó se sirve en copas de vino o también en vasos, con un poquito de fruta y de hielo.
- La fruta que queda en el fondo de la jarra no sirve para hacer otro clericó.
- Disfrútela con cuidado porque la fruta estará sumamente borracha, por lo cual tampoco es apta para el consumo de los niños.
Variaciones para hacer clericó
- Cualquier fruta de estación puede utilizarse en la maceración, menos sandía, mamón, mango o guayaba.
- Licuado de frutillas o jugo de piña en vez de jugo de naranjas.
- Algunos le agregan gaseosa sabor lima-limón para reemplazar los jugos.
- El auténtico clericó es con vino blanco, pero se puede usar un tinto, rosado, o espumantes como la sidra o el champán.
Cómo hacer el mejor clericó
Clericó
- Para: Para una jarra de 1 litro
Ingredientes
- 1 banana en trozos
- ½ manzana en trozos
- ½ pera en trozos
- Uvas negras
- Frutillas o cerezas
- 5 cucharadas de azúcar
- ½ copita de gin o ron
- El jugo de 1 limón
- El jugo de 3 naranjas
- 1 naranja y 1 limón en rodajas finitas
- ½ litro de vino blanco abocado
Elaboración paso a paso
- Cortar las frutas en trozos chiquitos y parejos. Agregarle el azúcar y el gin (o ron) y dejar macerar.
- Al momento de servir, colocar la fruta macerada en el fondo de la jarra.
- Agregarle los jugos, las rodajas de cítricos, el vino y hielo hasta completar la jarra.