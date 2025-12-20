Gastronomía

El arte de preparar clericó: sabores y secretos de una bebida icónica

El clericó, bebida emblemática, fusiona tradición y frescura en cada sorbo. Con diversas interpretaciones y variaciones, su esencia radica en la mezcla armoniosa de frutas y vino, evocando celebraciones y momentos compartidos.

Por ABC Color
20 de diciembre de 2025 - 11:42
Clericó.
Existen tantas recetas de clericó como fanáticos de esta refrescante bebida. Pero todo clericó que se precie de tal deberá contener al menos tres ingredientes básicos: frutas cortadas en cubos y previamente maceradas en su propio jugo, azúcar y vino. El resultado, una deliciosa bebida, ideal para estas latitudes.

Tips para preparar un buen clericó

- El vino debe ser abocado, más bien dulzón, no demasiado seco. Tampoco debe ser un vino caro, pues en esta bebida se pierde su esencia.

- El gin o ron se agrega para que la graduación alcohólica no descienda por el agregado de los jugos.

- El toque de limón es fundamental para darle cierta acidez característica de esta bebida.

- El clericó se sirve en copas de vino o también en vasos, con un poquito de fruta y de hielo.

- La fruta que queda en el fondo de la jarra no sirve para hacer otro clericó.

- Disfrútela con cuidado porque la fruta estará sumamente borracha, por lo cual tampoco es apta para el consumo de los niños.

Variaciones para hacer clericó

- Cualquier fruta de estación puede utilizarse en la maceración, menos sandía, mamón, mango o guayaba.

- Licuado de frutillas o jugo de piña en vez de jugo de naranjas.

- Algunos le agregan gaseosa sabor lima-limón para reemplazar los jugos.

- El auténtico clericó es con vino blanco, pero se puede usar un tinto, rosado, o espumantes como la sidra o el champán.

Cómo hacer el mejor clericó

Clericó

  • Para: Para una jarra de 1 litro

Ingredientes

  • 1 banana en trozos
  • ½ manzana en trozos
  • ½ pera en trozos 
  • Uvas negras
  • Frutillas o cerezas
  • 5 cucharadas de azúcar
  • ½ copita de gin o ron 
  • El jugo de 1 limón
  • El jugo de 3 naranjas
  • 1 naranja y 1 limón en rodajas finitas
  • ½ litro de vino blanco abocado

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las frutas en trozos chiquitos y parejos. Agregarle el azúcar y el gin (o ron) y dejar macerar. 
  2. Al momento de servir, colocar la fruta macerada en el fondo de la jarra. 
  3. Agregarle los jugos, las rodajas de cítricos, el vino y hielo hasta completar la jarra. 