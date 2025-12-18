Gastronomía

No puede faltar una buena fuente de sopa paraguaya en Nochebuena

Entre las comidas típicas del Paraguay, una de las más usuales para todo el año es la sopa paraguaya, el acompañante ideal de las carnes. Prepará esta receta fácil que gustará a todos esta Navidad.

Por ABC Color
13 de diciembre de 2023 - 09:21
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Sopa paraguaya.
Sopa paraguaya.Shutterstock

Cómo hacer sopa paraguaya

Tip: por su contenido en ácidos grasos esenciales, la harina de maíz tiende a ponerse rancia en contacto con la luz solar o el calor. Cuando ocurre esto, no solamente pierde sus cualidades alimentarias sino que desarrolla mal olor y mal sabor. Es importante conservarla en recipientes bien cerrados y secos, en un lugar oscuro, protegido de la luz, y fresco. Incluso sería más recomendable mantenerla en la heladera. Dura 1 mes en el freezer; no se congela, pero mantiene así todas sus propiedades y sabor, y no se contamina con moho.

Sopa paraguaya

  • Plato: Entrada
  • Receta: paraguaya
  • Para: Para 20 porciones

Ingredientes

  • 1 kilogramo de avatiku’i (harina de maíz)
  • 6 huevos
  • 150 centímetros cúbicos de aceite
  • 200 gramos de manteca
  • 500 gramos de queso Paraguay
  • 250 gramos de cebolla
  • Sal a gusto
  • Suero o leche (cantidad necesaria)

 

Elaboración paso a paso

  1. Cortar en rodajas la cebolla y rehogarla en el aceite con un poco de sal hasta que se vuelva transparente. Dejar enfriar.
  2. Batir la manteca, agregarle los huevos de a uno y seguir batiendo.
  3. Incorporar el queso Paraguay desmenuzado, sal a gusto, la harina de maíz cernida, alternando con la leche o suero, y por último, la cebolla rehogada. Mezclar bien y cargar en una asadera grande enmantecada y enharinada (o dos medianas).
  4. Llevar al horno por 45 minutos aproximadamente hasta que la superficie se note dorada y la sopa esté cocinada.

