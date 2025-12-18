No puede faltar una buena fuente de sopa paraguaya en Nochebuena

Tip: por su contenido en ácidos grasos esenciales, la harina de maíz tiende a ponerse rancia en contacto con la luz solar o el calor. Cuando ocurre esto, no solamente pierde sus cualidades alimentarias sino que desarrolla mal olor y mal sabor. Es importante conservarla en recipientes bien cerrados y secos, en un lugar oscuro, protegido de la luz, y fresco. Incluso sería más recomendable mantenerla en la heladera. Dura 1 mes en el freezer; no se congela, pero mantiene así todas sus propiedades y sabor, y no se contamina con moho.