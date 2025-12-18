No puede faltar una buena fuente de sopa paraguaya en Nochebuena

Cómo hacer sopa paraguaya
Tip: por su contenido en ácidos grasos esenciales, la harina de maíz tiende a ponerse rancia en contacto con la luz solar o el calor. Cuando ocurre esto, no solamente pierde sus cualidades alimentarias sino que desarrolla mal olor y mal sabor. Es importante conservarla en recipientes bien cerrados y secos, en un lugar oscuro, protegido de la luz, y fresco. Incluso sería más recomendable mantenerla en la heladera. Dura 1 mes en el freezer; no se congela, pero mantiene así todas sus propiedades y sabor, y no se contamina con moho.
Sopa paraguaya
- Plato: Entrada
- Receta: paraguaya
- Para: Para 20 porciones
Ingredientes
- 1 kilogramo de avatiku’i (harina de maíz)
- 6 huevos
- 150 centímetros cúbicos de aceite
- 200 gramos de manteca
- 500 gramos de queso Paraguay
- 250 gramos de cebolla
- Sal a gusto
- Suero o leche (cantidad necesaria)
Elaboración paso a paso
- Cortar en rodajas la cebolla y rehogarla en el aceite con un poco de sal hasta que se vuelva transparente. Dejar enfriar.
- Batir la manteca, agregarle los huevos de a uno y seguir batiendo.
- Incorporar el queso Paraguay desmenuzado, sal a gusto, la harina de maíz cernida, alternando con la leche o suero, y por último, la cebolla rehogada. Mezclar bien y cargar en una asadera grande enmantecada y enharinada (o dos medianas).
- Llevar al horno por 45 minutos aproximadamente hasta que la superficie se note dorada y la sopa esté cocinada.