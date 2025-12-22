Gastronomía

Postre de lujo para Nochebuena: cheesecake de chocolate amargo

Aprendé a hacer un sabroso y vistoso cheesecake de chocolate amargo, una delicia con la que te podés lucir esta Navidad.

Por ABC Color
22 de diciembre de 2025 - 11:22
Cheesecake de chocolate amargo.
Cheesecake de chocolate amargo.Shutterstock

Cómo hacer un cheesecake de chocolate amargo

Lea más: Diciembre dulce: aprendé a crear un árbol navideño con galletitas irresistibles

Cheesecake de chocolate amargo

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de galletitas de chocolate
  • 80 gramos de manteca sin sal
  • 600 gramos de queso crema
  • 200 gramos de chocolate amargo
  • 150 gramos de azúcar
  • 200 mililitros de crema para batir
  • 3 huevos
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 1 gramo de sal
  • 20 gramos de cacao en polvo

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 grados y engrasar un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro.
  2. Triturar las galletitas de chocolate hasta obtener migas finas.
  3. Derretir la manteca e incorporarla a las migas de galletita, mezclando hasta obtener una textura de arena húmeda.
  4. Presionar la mezcla de galletita en la base del molde formando una capa uniforme y hornear durante 10 minutos, luego dejar enfriar.
  5. Derretir el chocolate amargo a baño maría o en intervalos cortos en el microondas y dejar entibiar.
  6. Batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave.
  7. Incorporar el chocolate derretido, la crema para batir, la sal y el extracto de vainilla, mezclando hasta integrar.
  8. Añadir los huevos de a uno, batiendo a velocidad baja solo hasta integrar después de cada adición.
  9. Verter la mezcla sobre la base de galletita y alisar la superficie.
  10. Hornear durante 45 minutos o hasta que el centro esté ligeramente tembloroso, apagar el horno, dejar la puerta entreabierta y enfriar el cheesecake dentro del horno durante 60 minutos.
  11. Refrigerar el cheesecake al menos 4 horas o toda la noche y espolvorear con cacao en polvo antes de servir.

Lea más: Tres postres fríos para disfrutar en la Nochebuena