Postre de lujo para Nochebuena: cheesecake de chocolate amargo

Cómo hacer un cheesecake de chocolate amargo
Lea más: Diciembre dulce: aprendé a crear un árbol navideño con galletitas irresistibles
Cheesecake de chocolate amargo
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de galletitas de chocolate
- 80 gramos de manteca sin sal
- 600 gramos de queso crema
- 200 gramos de chocolate amargo
- 150 gramos de azúcar
- 200 mililitros de crema para batir
- 3 huevos
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 1 gramo de sal
- 20 gramos de cacao en polvo
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 170 grados y engrasar un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro.
- Triturar las galletitas de chocolate hasta obtener migas finas.
- Derretir la manteca e incorporarla a las migas de galletita, mezclando hasta obtener una textura de arena húmeda.
- Presionar la mezcla de galletita en la base del molde formando una capa uniforme y hornear durante 10 minutos, luego dejar enfriar.
- Derretir el chocolate amargo a baño maría o en intervalos cortos en el microondas y dejar entibiar.
- Batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave.
- Incorporar el chocolate derretido, la crema para batir, la sal y el extracto de vainilla, mezclando hasta integrar.
- Añadir los huevos de a uno, batiendo a velocidad baja solo hasta integrar después de cada adición.
- Verter la mezcla sobre la base de galletita y alisar la superficie.
- Hornear durante 45 minutos o hasta que el centro esté ligeramente tembloroso, apagar el horno, dejar la puerta entreabierta y enfriar el cheesecake dentro del horno durante 60 minutos.
- Refrigerar el cheesecake al menos 4 horas o toda la noche y espolvorear con cacao en polvo antes de servir.