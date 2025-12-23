Gastronomía

Mousse de mango y chocolate en capas: una sobremesa que te va a sorprender esta Navidad

Te mostramos cómo preparar una mousse de mango y chocolate en capas, un postre elegante y vistoso para esta Nochebuena.

Por ABC Color
23 de diciembre de 2025 - 13:00
Mousse de mango y chocolate en capas.
Mousse de mango y chocolate en capas.Shutterstock

Cómo hacer una mousse de mango y chocolate en capas

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 unidades de mango maduro
  • 80 gramos de azúcar
  • 10 mililitros de jugo de limón
  • 8 gramos de gelatina sin sabor en polvo
  • 60 mililitros de agua fría
  • 400 mililitros de crema para batir fría
  • 200 gramos de chocolate negro
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 20 gramos de chocolate negro rallado
  • 6 unidades de hoja de menta fresca

Elaboración paso a paso

  1. Hidratar la gelatina sin sabor en el agua fría en un recipiente pequeño y reservar.
  2. Pelar y cortar los mangos, colocar la pulpa en la licuadora junto con 40 gramos de azúcar y el jugo de limón, y licuar hasta obtener un puré homogéneo.
  3. Calentar 3 cucharadas del puré de mango en una cacerola pequeña sin dejar que hierva.
  4. Agregar la mitad de la gelatina hidratada al puré de mango caliente y mezclar hasta disolver por completo.
  5. Incorporar la mezcla de mango caliente al resto del puré de mango y dejar enfriar a temperatura ambiente.
  6. Batir 200 mililitros de crema para batir hasta obtener picos suaves y reservar en frío.
  7. Integrar suavemente la crema batida al puré de mango frío con movimientos envolventes hasta obtener una mousse homogénea y reservar en la heladera.
  8. Fundir el chocolate negro en baño maría o en el microondas en intervalos cortos hasta que esté liso y sin grumos.
  9. Calentar 50 mililitros de crema para batir, agregar la gelatina hidratada restante y mezclar hasta disolver por completo.
  10. Verter la mezcla caliente de crema y gelatina sobre el chocolate fundido y mezclar hasta integrar, dejando templar la preparación.
  11. Batir 150 mililitros de crema para batir con 40 gramos de azúcar y el extracto de vainilla hasta obtener picos suaves.
  12. Incorporar la mezcla de chocolate templado a la crema batida con movimientos envolventes hasta obtener una mousse de chocolate uniforme.
  13. Colocar una capa de mousse de mango en el fondo de vasos o copas individuales y refrigerar durante 15 minutos para que tome consistencia, o bien en moldes circulares sobre el plato de presentación.
  14. Añadir una capa de mousse de chocolate sobre la capa de mango y refrigerar nuevamente 15 minutos, repitiendo las capas si el tamaño del vaso lo permite.
  15. Refrigerar las copas rellenas durante un mínimo de 2 horas antes de servir para que las capas se asienten por completo.
  16. Decorar la superficie con chocolate rallado y hojas de menta fresca justo antes de servir.

