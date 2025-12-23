Mousse de mango y chocolate en capas: una sobremesa que te va a sorprender esta Navidad

Cómo hacer una mousse de mango y chocolate en capas
Mousse de mango y chocolate en capas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 unidades de mango maduro
- 80 gramos de azúcar
- 10 mililitros de jugo de limón
- 8 gramos de gelatina sin sabor en polvo
- 60 mililitros de agua fría
- 400 mililitros de crema para batir fría
- 200 gramos de chocolate negro
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 20 gramos de chocolate negro rallado
- 6 unidades de hoja de menta fresca
Elaboración paso a paso
- Hidratar la gelatina sin sabor en el agua fría en un recipiente pequeño y reservar.
- Pelar y cortar los mangos, colocar la pulpa en la licuadora junto con 40 gramos de azúcar y el jugo de limón, y licuar hasta obtener un puré homogéneo.
- Calentar 3 cucharadas del puré de mango en una cacerola pequeña sin dejar que hierva.
- Agregar la mitad de la gelatina hidratada al puré de mango caliente y mezclar hasta disolver por completo.
- Incorporar la mezcla de mango caliente al resto del puré de mango y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Batir 200 mililitros de crema para batir hasta obtener picos suaves y reservar en frío.
- Integrar suavemente la crema batida al puré de mango frío con movimientos envolventes hasta obtener una mousse homogénea y reservar en la heladera.
- Fundir el chocolate negro en baño maría o en el microondas en intervalos cortos hasta que esté liso y sin grumos.
- Calentar 50 mililitros de crema para batir, agregar la gelatina hidratada restante y mezclar hasta disolver por completo.
- Verter la mezcla caliente de crema y gelatina sobre el chocolate fundido y mezclar hasta integrar, dejando templar la preparación.
- Batir 150 mililitros de crema para batir con 40 gramos de azúcar y el extracto de vainilla hasta obtener picos suaves.
- Incorporar la mezcla de chocolate templado a la crema batida con movimientos envolventes hasta obtener una mousse de chocolate uniforme.
- Colocar una capa de mousse de mango en el fondo de vasos o copas individuales y refrigerar durante 15 minutos para que tome consistencia, o bien en moldes circulares sobre el plato de presentación.
- Añadir una capa de mousse de chocolate sobre la capa de mango y refrigerar nuevamente 15 minutos, repitiendo las capas si el tamaño del vaso lo permite.
- Refrigerar las copas rellenas durante un mínimo de 2 horas antes de servir para que las capas se asienten por completo.
- Decorar la superficie con chocolate rallado y hojas de menta fresca justo antes de servir.