Postre exprés de Navidad: espuma de banana lista en minutos para los chicos

Cómo hacer espuma de banana
Espuma de banana
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 bananas
- 200 gramos de queso crema
- 50 gramos de leche en polvo
- 1 pizca de canela
- 1 cucharadita de ralladura de piel de naranja
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Para decorar: grajeas de chocolate
Elaboración paso a paso
- Hacer puré de las bananas. Integrar el queso crema, la leche en polvo, ralladura, azúcar y jugo de limón. Mezclar muy bien con el batidor manual o eléctrico.
- Servir en vasos, llevar al refrigerador y acompañar con chips de chocolate o sabores frutales.