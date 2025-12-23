Gastronomía

Postre exprés de Navidad: espuma de banana lista en minutos para los chicos

Receta de espuma de banana, un postre tan fácil de hacer que pueden hacer los chicos contigo. Son vistosos y muy sabrosos.

Por ABC Color
22 de diciembre de 2022 - 09:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Espuma de banana.
Espuma de banana.ARCENIO ACUÑA

Cómo hacer espuma de banana

Espuma de banana

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 bananas
  • 200 gramos de queso crema
  • 50 gramos de leche en polvo
  • 1 pizca de canela
  • 1 cucharadita de ralladura de piel de naranja
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • Para decorar: grajeas de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Hacer puré de las bananas. Integrar el queso crema, la leche en polvo, ralladura, azúcar y jugo de limón. Mezclar muy bien con el batidor manual o eléctrico.
  2. Servir en vasos, llevar al refrigerador y acompañar con chips de chocolate o sabores frutales.