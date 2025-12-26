Postre rápido en vaso: parfait tropical de yogur, granola y mburucuyá

Cómo hacer un parfait tropical
Parfait tropical de yogur, granola y mburucuyá
- Plato: Postre
- Para: 2 a 4 porciones
Ingredientes
- Yogur natural o yogur griego, a gusto
- Granola (casera o comprada)
- Coulis de mburucuyá
- Azúcar (cantidad necesaria para el coulis)
- Agua (para el coulis)
Elaboración paso a paso
- Colocar la pulpa de mburucuyá en una cacerola junto con el azúcar y un poco de agua. Llevar a hervor suave y cocinar hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego y dejar enfriar. Puede colarse para eliminar las semillas o usarse tal cual para una textura más rústica. Conservar en la heladera hasta el momento de usar.
- Utilizar granola ya horneada y completamente fría para asegurar un buen crujiente. Si se prepara con anticipación, guardarla en un recipiente hermético.
- En vasos de vidrio transparentes, copas o frascos individuales, colocar una base de yogur. Agregar una capa de granola y luego una de coulis de mburucuyá. Repetir el armado con yogur y finalizar con más coulis en la superficie, creando un efecto marmolado.
- Evitar colocar la granola directamente en el fondo o en contacto prolongado con el coulis para que no se humedezca. Si el parfait se arma con anticipación, incorporar la granola justo antes de servir.