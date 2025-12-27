Gastronomía

Dacquoise de coco: postre perfecto para Año Nuevo

Receta de dacquoise de coco ideal para rellenar con una mousse o dulce de leche, nutella o lo que prefieras.

29 de diciembre de 2022 - 15:41
Dacquoise.
Dacquoise.Shutterstock

Cómo hacer dacquoise de coco

Dacquoise de coco

Ingredientes

  • 300 gramos de claras de huevo (aproximadamente 10 claras)
  • 200 gramos de azúcar
  • 120 gramos de azúcar impalpable
  • 170 gramos de coco rallado
  • 50 gramos de harina 0000

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180/190 ºC.
  2. Batir las claras bien firmes, incorporando poco a poco el azúcar.
  3. Tamizar el azúcar impalpable y agregarlo al merengue una vez alcanzado el batido deseado.
  4. Mezclar la harina y el coco rallado, incorporar a la preparación anterior con movimientos delicados para no perder el aire del merengue.
  5. Esparcir sobre una placa 30 x 40 centímetros forrada con papel manteca y cocinarlo por 8 a 10 minutos aproximadamente o hasta que esté dorado y firme.
  6. Dejar enfriar y después congelar para facilitar el corte más adelante.