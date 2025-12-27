Dacquoise de coco: postre perfecto para Año Nuevo

Cómo hacer dacquoise de coco
Ingredientes
- 300 gramos de claras de huevo (aproximadamente 10 claras)
- 200 gramos de azúcar
- 120 gramos de azúcar impalpable
- 170 gramos de coco rallado
- 50 gramos de harina 0000
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180/190 ºC.
- Batir las claras bien firmes, incorporando poco a poco el azúcar.
- Tamizar el azúcar impalpable y agregarlo al merengue una vez alcanzado el batido deseado.
- Mezclar la harina y el coco rallado, incorporar a la preparación anterior con movimientos delicados para no perder el aire del merengue.
- Esparcir sobre una placa 30 x 40 centímetros forrada con papel manteca y cocinarlo por 8 a 10 minutos aproximadamente o hasta que esté dorado y firme.
- Dejar enfriar y después congelar para facilitar el corte más adelante.