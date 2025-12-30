Gastronomía

Cuatros tragos sencillos para brindar este fin de semana en la pool party

No te podés perder estas joyas de la coctelería. Son recetas de tragos para el fin de semana, algunos de ellos famosos y fáciles de hacer, así como otros más desconocidos pero igualmente sabrosos. ¡A disfrutar!

26 de agosto de 2022 - 16:59
Cuáles son los mejores tragos para tomar el fin de semana

Empecemos por un trago que sirva para levantar el ánimo a cualquier hora, especial para quienes hayan tenido una semana pesada y hayan terminado agotados.

El café es conocido por despertar hasta al más soñoliento, y si viene acompañado de hielo, chantilly y más, sin dudas será tu trago preferido de ahora en más. Probá este cóctel de café hoy mismo.

Cóctel de café.
Lea más: Cómo preparar un delicioso cóctel de café en simples pasos

Una fiesta no puede estar completa sin un trago como el Saltamontes, o Grasshoper. Con toda la frescura de la menta y la crema de cacao, conquistará no solo tu paladar sino también tu sentido de la vista, ya que luce fenomenal y diferente.

Seguí la receta para hacer este cóctel y celebrá.

Cóctel saltamontes.
Lea más: Cóctel Saltamontes o grasshopper, la fórmula perfecta para una fiesta

Para sentirte en el paraíso no dejes pasar la oportunidad de elaborar y probar el cóctel Paradise, un trago con glamour y el toque justo de cítricos.

Las bebidas frutales gozan de gran popularidad y son perfectas cuando las temperaturas invitan a lo frutal.

Cóctel Paradise.
Lea más: Receta de Paradise, un cóctel para toda noche de verano

Con una leyenda que involucra a James Bond en su origen, esta bebida de la noche, el cóctel Vesper te va a encantar.

Gin y vodka juntos no pueden dar un mal resultado, por lo que te recomendamos que sigas el paso a paso como se indica y disfrutes de un cóctel diferente y sofisticado esta noche.

Cóctel Vesper.
Lea más: Hacé como James Bond y brindá con un cóctel Vesper esta noche