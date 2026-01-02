Gastronomía

Esta es la forma más simple de hacer una Rosca de Reyes a la mexicana

Receta fácil de rosca de Reyes para hacer esta semana y compartir en la merienda con los chicos.

03 de enero de 2024 - 16:07
Rosca de Reyes.
Cómo hacer una Rosca de Reyes

Rosca simple

Ingredientes

  • 1 kilogramo de harina 0000 
  • 175 gramos de azúcar 
  • 4 huevos 
  • 1 cucharadita de extracto de malta 
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 
  • 125 gramos de manteca blanda 
  • 50 gramos de leche en polvo 
  • 10 gramos de sal fina 
  • 350 centímetros cúbicos de agua caliente 
  • 50 gramos de levadura fresca 
  • 500 gramos de crema pastelera 
  • 50 gramos de coco rallado

Para decorar: 

  • Higos en lata 
  • Cerezas en almíbar o al marrasquino 
  • Crema pastelera 
  • Chocolate blanco y negro derretido 
  • Azúcar impalpable

Elaboración paso a paso

  1. Poner la leche en polvo en un bol y diluir con el agua caliente. Colocar la levadura en otro recipiente y preparar la esponja con el azúcar, la levadura, el extracto de malta, un poco de harina y la mitad (más o menos) de la leche. Mezclar y lograr un engrudo. Tapar.
  2. Poner en otro bol la otra mitad del líquido, los huevos y el azúcar. Batir, perfumar con esencia de vainilla.
  3. Incorporar la harina en forma de lluvia y comenzar a amasar. Incorporar la esponja y continuar amasando. Si fuera necesario, se agregará algo más de leche líquida o agua para que resulte una masa homogénea y suave. Tapar y dejar reposar unos 15 minutos.
  4. Dividir en 2 la masa y estirar un rectángulo. Untar con crema pastelera y coco rallado. Volver a doblar en 3 partes y lograr un rectángulo; cortar en dos partes sin llegar a separar totalmente los cortes y trenzar. Estirar los extremos y unir uno con otro para lograr la rosca.
  5. Poner en placa apenas enmantecada y dejar leudar al doble de su volumen. Pintar con huevo y crema pastelera y cocinar a horno medio (180 ºC) por 40 minutos.
  6. Una vez fría, pintar con gel de brillo o almíbar y decorar con hilo de ambos chocolates, higos y cerezas o espolvorear con azúcar impalpable.