Esta es la forma más simple de hacer una Rosca de Reyes a la mexicana

Cómo hacer una Rosca de Reyes
Lea más: Receta fácil de rosca de Reyes y cookies para hacer con los niños
Rosca simple
Ingredientes
- 1 kilogramo de harina 0000
- 175 gramos de azúcar
- 4 huevos
- 1 cucharadita de extracto de malta
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 125 gramos de manteca blanda
- 50 gramos de leche en polvo
- 10 gramos de sal fina
- 350 centímetros cúbicos de agua caliente
- 50 gramos de levadura fresca
- 500 gramos de crema pastelera
- 50 gramos de coco rallado
Para decorar:
- Higos en lata
- Cerezas en almíbar o al marrasquino
- Crema pastelera
- Chocolate blanco y negro derretido
- Azúcar impalpable
Elaboración paso a paso
- Poner la leche en polvo en un bol y diluir con el agua caliente. Colocar la levadura en otro recipiente y preparar la esponja con el azúcar, la levadura, el extracto de malta, un poco de harina y la mitad (más o menos) de la leche. Mezclar y lograr un engrudo. Tapar.
- Poner en otro bol la otra mitad del líquido, los huevos y el azúcar. Batir, perfumar con esencia de vainilla.
- Incorporar la harina en forma de lluvia y comenzar a amasar. Incorporar la esponja y continuar amasando. Si fuera necesario, se agregará algo más de leche líquida o agua para que resulte una masa homogénea y suave. Tapar y dejar reposar unos 15 minutos.
- Dividir en 2 la masa y estirar un rectángulo. Untar con crema pastelera y coco rallado. Volver a doblar en 3 partes y lograr un rectángulo; cortar en dos partes sin llegar a separar totalmente los cortes y trenzar. Estirar los extremos y unir uno con otro para lograr la rosca.
- Poner en placa apenas enmantecada y dejar leudar al doble de su volumen. Pintar con huevo y crema pastelera y cocinar a horno medio (180 ºC) por 40 minutos.
- Una vez fría, pintar con gel de brillo o almíbar y decorar con hilo de ambos chocolates, higos y cerezas o espolvorear con azúcar impalpable.