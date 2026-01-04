Gastronomía

Día del Espagueti: las recetas que te faltaban

Cada 4 de enero se celebra el Día del Espagueti, una fecha oficiosa nacida en Estados Unidos como “National Spaghetti Day” y extendida después a otros países a través de restaurantes, marcas y redes sociales. Te mostramos tres formas de prepararlo.

Por ABC Color
04 de enero de 2026 - 01:00
Espagueti.
Espagueti.Shutterstock

Cómo hacer espagueti aglio e olio

Espagueti aglio e olio

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 200 gramos de espagueti
  • 2000 mililitros de agua
  • 2 dientes de ajo
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 10 gramos de perejil fresco
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 10 gramos de queso parmesano rallado

Elaboración paso a paso

  1. Llenar una olla con los 2000 mililitros de agua y añadir la sal.
  2. Llevar el agua a ebullición y añadir los 200 gramos de espagueti.
  3. Cocer los espagueti el tiempo indicado en el envase hasta que estén al dente.
  4. Pelar y laminar los 2 dientes de ajo.
  5. Picar finamente los 10 gramos de perejil fresco.
  6. Calentar en una sartén las 4 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio.
  7. Añadir el ajo laminado a la sartén y dorar suavemente sin que se queme.
  8. Escurrir los espagueti y reservar un poco del agua de cocción.
  9. Incorporar los espagueti escurridos a la sartén con el ajo y mezclar.
  10. Añadir 2 cucharadas del agua de cocción si es necesario para ligar la mezcla.
  11. Agregar el perejil picado y la pizca de pimienta negra y mezclar de nuevo.
  12. Servir los espagueti en platos y espolvorear el queso parmesano rallado.

Cómo hacer espagueti a la boloñesa sencilla

Espagueti a la boloñesa sencilla

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 250 gramos de espagueti
  • 2000 mililitros de agua
  • 200 gramos de carne molida de res
  • 200 gramos de tomate triturado
  • 50 gramos de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 50 mililitros de vino tinto
  • 50 mililitros de agua
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 1 gramo de orégano seco
  • 10 gramos de queso parmesano rallado

Elaboración paso a paso

  1. Llenar una olla con los 2000 mililitros de agua y añadir la mitad de la sal.
  2. Llevar el agua a ebullición y añadir los 250 gramos de espagueti.
  3. Cocer los espagueti hasta que estén al dente y escurrir.
  4. Picar finamente los 50 gramos de cebolla.
  5. Pelar y picar el diente de ajo.
  6. Calentar los 30 mililitros de aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  7. Sofreír la cebolla picada hasta que esté transparente.
  8. Añadir el ajo picado y cocinar durante 1 minuto.
  9. Incorporar los 200 gramos de carne molida de res y dorar desmenuzando con una cuchara.
  10. Verter los 50 mililitros de vino tinto y dejar evaporar el alcohol durante 2 minutos.
  11. Añadir los 200 gramos de tomate triturado y los 50 mililitros de agua.
  12. Sazonar con la sal restante, la pimienta negra y el orégano seco.
  13. Cocinar la salsa a fuego lento durante 10 minutos.
  14. Mezclar los espagueti cocidos con la salsa boloñesa en la sartén.
  15. Servir en platos y espolvorear el queso parmesano rallado.

Cómo hacer espagueti con verduras salteadas

Espagueti con verduras salteadas.
Espagueti con verduras salteadas.

Espagueti con verduras salteadas

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 200 gramos de espagueti integral
  • 2000 mililitros de agua
  • 80 gramos de zanahoria
  • 80 gramos de zucchini
  • 60 gramos de locote rojo
  • 40 gramos de cebolla morada
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 10 mililitros de salsa de soja
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 10 gramos de hojas de albahaca fresca

Elaboración paso a paso

  1. Llenar una olla con los 2000 mililitros de agua y añadir la mitad de la sal.
  2. Llevar el agua a ebullición y añadir los 200 gramos de espagueti integral.
  3. Cocer los espagueti hasta que estén al dente y escurrir.
  4. Pelar las zanahorias y cortarlas en tiras finas.
  5. Lavar los zucchini y cortarlos en medias lunas finas.
  6. Lavar los locotes rojos y cortarlos en tiras.
  7. Pelar la cebolla morada y cortarla en juliana.
  8. Calentar los 30 mililitros de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio alto.
  9. Añadir la zanahoria y saltear durante 3 minutos.
  10. Incorporar el locote rojo y saltear durante 2 minutos más.
  11. Agregar el zucchini y la cebolla morada y seguir salteando durante 3 minutos.
  12. Sazonar las verduras con la sal restante y la pimienta negra.
  13. Añadir los espagueti cocidos a la sartén y mezclar con las verduras.
  14. Verter los 10 mililitros de salsa de soja y saltear durante 1 minuto más.
  15. Picar las hojas de albahaca fresca y espolvorear sobre los espagueti antes de servir.