Día del Espagueti: las recetas que te faltaban

Cómo hacer espagueti aglio e olio
Espagueti aglio e olio
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 200 gramos de espagueti
- 2000 mililitros de agua
- 2 dientes de ajo
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 10 gramos de perejil fresco
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 10 gramos de queso parmesano rallado
Elaboración paso a paso
- Llenar una olla con los 2000 mililitros de agua y añadir la sal.
- Llevar el agua a ebullición y añadir los 200 gramos de espagueti.
- Cocer los espagueti el tiempo indicado en el envase hasta que estén al dente.
- Pelar y laminar los 2 dientes de ajo.
- Picar finamente los 10 gramos de perejil fresco.
- Calentar en una sartén las 4 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio.
- Añadir el ajo laminado a la sartén y dorar suavemente sin que se queme.
- Escurrir los espagueti y reservar un poco del agua de cocción.
- Incorporar los espagueti escurridos a la sartén con el ajo y mezclar.
- Añadir 2 cucharadas del agua de cocción si es necesario para ligar la mezcla.
- Agregar el perejil picado y la pizca de pimienta negra y mezclar de nuevo.
- Servir los espagueti en platos y espolvorear el queso parmesano rallado.