Frozen cocktails: cómo lograr la textura de “nieve” profesional en tus margaritas caseras

El hielo: el “ingrediente” más importante

No todo el hielo es igual. Para una buena margarita frozen:

Hielo duro y reciente : evitá el hielo muy blanco con cristales por fuera; suele estar “quemado por el frío” y se rompe mal.

Cubos pequeños o picados : se trituran más parejo que los cubos grandes. Si tu bandeja hace cubos grandes, ponelos en una bolsa y golpealos con un paño o rodillo antes de licuar.

Mucho hielo: la mayoría usa poco. Para una copa, pensá en llenar el vaso de la licuadora de hielo hasta ¾ de su capacidad.

Proporciones básicas que no fallan

Una fórmula sencilla para una margarita frozen clásica (1 trago grande):

60 mililitros de tequila

30 mililitros de licor de naranja ( Triple Sec , Cointreau , etcétera)

30 mililitros de jugo de limón

15–20 mililitros de almíbar simple (agua + azúcar a partes iguales)

Hielo hasta ¾ de la jarra

El azúcar del almíbar ayuda a que la mezcla quede más cremosa y no tan “hielito duro”.

El papel de la licuadora

La herramienta puede marcar la diferencia.

Potencia : idealmente más de 500–600 W. Con menos potencia, trabajá en varias tandas pequeñas.

Técnica : comenzá con golpes cortos (“pulse”) para romper el hielo y luego pasá a velocidad alta.

Tiempo justo: si licuás demasiado, el hielo se derrite y la bebida queda líquida. Buscá una textura espesa, que se sostenga pero que aún pueda beberse con sorbo.

Un truco profesional: si al servir ves que la mezcla se separa (líquido abajo, hielo arriba), volvé a poner todo en la licuadora, agregá un poco más de hielo y licuá unos segundos más.

Temperatura: enfriá todo antes

Cuanto más fríos estén los ingredientes, menos se derretirá el hielo mientras licuás.

Guardá tequila, licor y jugo en la heladera una hora antes.

Si podés, enfriá también los vasos y la jarra de la licuadora.

Esto ayuda a mantener la textura de nieve por más tiempo.

Ajustes finales como un bartender

Muy líquida : agregá más hielo y licuá brevemente.

Muy espesa : añadí un chorrito de jugo o de licor y mezclá unos segundos.

Sin cuerpo o “aguachenta”: subí un poco el almíbar; el azúcar da sensación más cremosa.

Para servir, llená el vaso hasta el borde, alisá la superficie con una cuchara y decorá con sal en el borde y una rodaja de lima.

Con buen hielo, una licuadora decente y estos pasos, la textura de nieve profesional deja de ser cosa de bar y se instala, por fin, en la cocina de casa.