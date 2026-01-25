Gastronomía

Curiosidades del mburucuyá: recetas para aprovechar hasta la cáscara

El mburucuyá, dejó de ser una rareza de huerta para ganar lugar en jugos, postres y tragos. Pero pocos saben que casi todo se puede aprovechar, incluso la cáscara.

Por Alba Acosta
25 de enero de 2026 - 01:00
Fruta abrillantada de mburucuyá.
Fruta abrillantada de mburucuyá.Shutterstock

La planta trepadora del mburucuyá llama la atención por sus flores violetas y blancas. El fruto, amarillos o morado, es rico en vitamina C, fibras y antioxidantes. Su sabor combina acidez y dulzor, ideal para refrescos y postres ligeros.

El uso más común es pulpa con semillas: en licuados, mousses o salsas para tortas y cheesecakes. Un truco: colar la pulpa solo a medias, para conservar algunas semillas crocantes.

Coulis de mburucuyá.
Coulis de mburucuyá.

¿Y la cáscara, se come? La cáscara gruesa suele terminar en la basura, pero puede transformarse. Bien lavada, se hierve en agua con un poco de azúcar hasta que se ablande. Luego se corta en tiras o cubos y se cocina de nuevo con azúcar para lograr una especie de dulce o piel escarchada, ideal para sumar a budines y panes.

Otra opción es usarla para infusiones. La parte blanca interna, secada al sol u horno muy bajo, se puede mezclar con té o hierbas. Aporta un aroma suave y se le atribuyen efectos relajantes.

Lo ideal es elegir frutos pesados y arrugados: suelen tener más jugo y sabor.

Además, conservalos en la heladera y consumilos pronto, porque la pulpa se oxida rápido. Y antes de desechar la cáscara, pensá dos veces: en la cocina de aprovechamiento, el mburucuyá es mucho más que su pulpa.

Cómo hacer fruta abrillantada de mburucuyá

Fruta abrillantada de mburucuyá

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 10 cáscaras de mburucuyá
  • 1,5 litros de agua
  • 500 gramos de azúcar
  • 1 limón

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien las cáscaras de mburucuyá bajo el chorro de agua.
  2. Cortar las cáscaras en tiras o trozos del tamaño deseado.
  3. Retirar con una cuchara cualquier resto de pulpa del interior de las cáscaras.
  4. Colocar las cáscaras en una olla, cubrir con agua, llevar a hervor y cocinar durante 10 minutos.
  5. Colar el agua, volver a cubrir con agua limpia y repetir el hervor 2 veces más para reducir el amargor.
  6. Preparar un almíbar colocando en una olla 500 mililitros de agua, el azúcar y el jugo del limón, y llevar a hervor hasta disolver el azúcar.
  7. Incorporar las cáscaras escurridas al almíbar hirviendo.
  8. Cocinar a fuego medio-bajo durante 40 a 60 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que las cáscaras estén translúcidas y el almíbar espeso.
  9. Dejar enfriar las cáscaras en el almíbar durante 30 minutos.
  10. Escurrir las cáscaras sobre una rejilla colocada sobre una bandeja.
  11. Secar las cáscaras a temperatura ambiente durante 12 horas o en horno a 80 grados durante 1 a 2 horas hasta que estén firmes y brillantes.
  12. Rebozar las cáscaras en azúcar si se desea y conservar en un frasco hermético.

Cómo hacer coulis de mburucuyá

Coulis de mburucuyá

  • Plato: Salsa

Ingredientes

  • 200 gramos de pulpa de mburucuyá
  • 100 gramos de azúcar
  • 50 mililitros de agua
  • 5 mililitros de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la pulpa de mburucuyá en una cacerola pequeña.
  2. Agregar el azúcar y el agua a la cacerola y mezclar suavemente.
  3. Llevar la mezcla a fuego medio y calentar revolviendo de forma ocasional hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  4. Hervir la mezcla durante 5 minutos a fuego medio-bajo, revolviendo de vez en cuando.
  5. Retirar la cacerola del fuego y agregar el jugo de limón, mezclando bien.
  6. Dejar entibiar la preparación a temperatura ambiente.
  7. Colar el coulis si se desea una textura más lisa, presionando con una cuchara para extraer la mayor cantidad de líquido.
  8. Dejar enfriar completamente antes de utilizar o de conservar en frío.