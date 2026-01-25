Curiosidades del mburucuyá: recetas para aprovechar hasta la cáscara

La planta trepadora del mburucuyá llama la atención por sus flores violetas y blancas. El fruto, amarillos o morado, es rico en vitamina C, fibras y antioxidantes. Su sabor combina acidez y dulzor, ideal para refrescos y postres ligeros.

El uso más común es pulpa con semillas: en licuados, mousses o salsas para tortas y cheesecakes. Un truco: colar la pulpa solo a medias, para conservar algunas semillas crocantes.

¿Y la cáscara, se come? La cáscara gruesa suele terminar en la basura, pero puede transformarse. Bien lavada, se hierve en agua con un poco de azúcar hasta que se ablande. Luego se corta en tiras o cubos y se cocina de nuevo con azúcar para lograr una especie de dulce o piel escarchada, ideal para sumar a budines y panes.

Otra opción es usarla para infusiones. La parte blanca interna, secada al sol u horno muy bajo, se puede mezclar con té o hierbas. Aporta un aroma suave y se le atribuyen efectos relajantes.

Lo ideal es elegir frutos pesados y arrugados: suelen tener más jugo y sabor.

Además, conservalos en la heladera y consumilos pronto, porque la pulpa se oxida rápido. Y antes de desechar la cáscara, pensá dos veces: en la cocina de aprovechamiento, el mburucuyá es mucho más que su pulpa.

Cómo hacer fruta abrillantada de mburucuyá