Gastronomía

Curry de huevos: una opción diferente y llena de sabor para una cena picante

Seguí esta receta de curry de huevo, una cena fácil y diferente.

Por ABC Color
20 de febrero de 2026 - 11:30
Curry de huevos.
Curry de huevos.

Cómo hacer un curry de huevos

Curry de huevos

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 6 huevos
  • 30 mililitros de aceite vegetal
  • 150 gramos de cebolla
  • 10 gramos de ajo
  • 15 gramos de jengibre
  • 200 gramos de tomate triturado
  • 200 mililitros de leche de coco
  • 150 mililitros de agua
  • 10 gramos de curry en polvo
  • 5 gramos de comino molido
  • 3 gramos de cúrcuma molida
  • 2 gramos de ají en polvo
  • 8 gramos de sal
  • 15 gramos de cilantro fresco
  • 1 limón

Elaboración paso a paso

  1. Hervir 6 huevos en agua durante 10 minutos.
  2. Enfriar los huevos en agua fría durante 5 minutos.
  3. Pelar los huevos y reservar.
  4. Picar la cebolla en cubos pequeños.
  5. Calentar 30 mililitros de aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio.
  6. Sofreír 150 gramos de cebolla durante 8 minutos.
  7. Rallar 10 gramos de ajo y 15 gramos de jengibre.
  8. Añadir el ajo y el jengibre a la sartén y cocinar 1 minuto.
  9. Incorporar 10 gramos de curry en polvo, 5 gramos de comino molido, 3 gramos de cúrcuma molida y 2 gramos de ají en polvo y tostar 30 segundos.
  10. Agregar 200 gramos de tomate triturado y cocinar 5 minutos.
  11. Verter 200 mililitros de leche de coco y 150 mililitros de agua y mezclar.
  12. Sazonar con 8 gramos de sal y hervir suavemente 10 minutos.
  13. Añadir los huevos reservados y cocinar 5 minutos a fuego bajo, volteándolos con cuidado.
  14. Picar 15 gramos de cilantro fresco y añadirlo al final.
  15. Exprimir 1 limón sobre el curry y servir.

