Curry de huevos: una opción diferente y llena de sabor para una cena picante

Cómo hacer un curry de huevos
Lea más: El secreto para un relleno de carne para empanadas jugoso y lleno de sabor
Curry de huevos
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 6 huevos
- 30 mililitros de aceite vegetal
- 150 gramos de cebolla
- 10 gramos de ajo
- 15 gramos de jengibre
- 200 gramos de tomate triturado
- 200 mililitros de leche de coco
- 150 mililitros de agua
- 10 gramos de curry en polvo
- 5 gramos de comino molido
- 3 gramos de cúrcuma molida
- 2 gramos de ají en polvo
- 8 gramos de sal
- 15 gramos de cilantro fresco
- 1 limón
Elaboración paso a paso
- Hervir 6 huevos en agua durante 10 minutos.
- Enfriar los huevos en agua fría durante 5 minutos.
- Pelar los huevos y reservar.
- Picar la cebolla en cubos pequeños.
- Calentar 30 mililitros de aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio.
- Sofreír 150 gramos de cebolla durante 8 minutos.
- Rallar 10 gramos de ajo y 15 gramos de jengibre.
- Añadir el ajo y el jengibre a la sartén y cocinar 1 minuto.
- Incorporar 10 gramos de curry en polvo, 5 gramos de comino molido, 3 gramos de cúrcuma molida y 2 gramos de ají en polvo y tostar 30 segundos.
- Agregar 200 gramos de tomate triturado y cocinar 5 minutos.
- Verter 200 mililitros de leche de coco y 150 mililitros de agua y mezclar.
- Sazonar con 8 gramos de sal y hervir suavemente 10 minutos.
- Añadir los huevos reservados y cocinar 5 minutos a fuego bajo, volteándolos con cuidado.
- Picar 15 gramos de cilantro fresco y añadirlo al final.
- Exprimir 1 limón sobre el curry y servir.