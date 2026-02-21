Gastronomía

Hacé esta mburukuja colada, un trago frutal de fin de semana

Receta de colada de mburukuja, una bebida diferente que podés preparar este fin de semana de verano. El sabor tropical de la fruta es perfecto para las noches calurosas.

21 de febrero de 2026 - 13:00
Cóctel mburukuja colada.
Cóctel mburukuja colada.

Cómo hacer una colada mburukuja

Colada mburukuja

  • Plato: Bebida

Ingredientes

  • ½ taza de ron blanco
  • ½ taza de ron coco
  • 1 splash de caña añejada
  • 3 rodajas de piña en dados
  • ½ taza de almíbar de mburukuja
  • 2 a 3 cucharadas de crema de leche

Elaboración paso a paso

  1. Almíbar de mburukuja: 1 parte de azúcar y 1 de agua caliente. Llevar a fuego y agregar una a dos cucharadas de pulpa de mburukuja, hervir hasta 5 minutos como máximo, dejar reposar, colar y guardar en una botella.
  2. Colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora con abundante hielo licuar hasta lograr romper todo el hielo.
  3. Decorar los vasos con trocitos y hojas de piña.