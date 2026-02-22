Pan de yogur extra rápido: sin levadura y con solo dos ingredientes

Cómo hacer un pan de yogur
Pan de yogur
- Receta: para 4 porciones
Ingredientes
- 250 gramos de yogur natural
- 250 gramos de harina leudante
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Mezclar 250 gramos de yogur natural con 250 gramos de harina leudante hasta integrar.
- Amasar 2 minutos hasta obtener una masa suave.
- Dividir la masa en 4 porciones.
- Formar bollos con cada porción y colocarlos sobre una bandeja de horno.
- Hornear 15 minutos o hasta que estén dorados.
- Dejar enfriar 5 minutos antes de servir.