Gastronomía

Pan de yogur extra rápido: sin levadura y con solo dos ingredientes

Receta de pan de yogur muy fácil de hacer. Lleva solo dos ingredientes y no necesitás esperar demasiado para disfrutar de él.

Por ABC Color
22 de febrero de 2026 - 13:00
Pan.
Pan.Shutterstock

Cómo hacer un pan de yogur

Pan de yogur

  • Receta: para 4 porciones

Ingredientes

  • 250 gramos de yogur natural
  • 250 gramos de harina leudante

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Mezclar 250 gramos de yogur natural con 250 gramos de harina leudante hasta integrar.
  3. Amasar 2 minutos hasta obtener una masa suave.
  4. Dividir la masa en 4 porciones.
  5. Formar bollos con cada porción y colocarlos sobre una bandeja de horno.
  6. Hornear 15 minutos o hasta que estén dorados.
  7. Dejar enfriar 5 minutos antes de servir.

