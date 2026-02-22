Gastronomía

Tarta tatin en tres versiones: las recetas más fáciles

No te pierdas la oportunidad de probar este postre clásico francés, en distintos sabores.

Por ABC Color
22 de febrero de 2026 - 01:00
Tarta Tatin.
Tarta Tatin de manzana.karamba70

Cómo hacer una tarta tatín de manzana

Tarta tatín de manzana

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 6 manzanas
  • 100 gramos de azúcar
  • 60 gramos de manteca
  • 15 mililitros de zumo de limón
  • 1 gramo de sal
  • 1 vaina de vainilla
  • 1 masa de hojaldre

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 ºC.
  2. Pelar las manzanas, cortar en mitades, retirar el corazón y rociar con 15 mililitros de zumo de limón.
  3. Abrir 1 vaina de vainilla y raspar las semillas.
  4. Calentar una sartén apta para horno a fuego medio y añadir 100 gramos de azúcar.
  5. Fundir el azúcar sin remover hasta obtener un caramelo ámbar.
  6. Incorporar 60 gramos de manteca y 1 gramo de sal y mezclar hasta integrar.
  7. Añadir las semillas de vainilla y mezclar.
  8. Colocar las manzanas con el corte hacia arriba, bien juntas, sobre el caramelo.
  9. Cocinar 10 minutos a fuego medio para que las manzanas empiecen a ablandarse.
  10. Retirar del fuego y dejar templar 5 minutos.
  11. Cubrir con 1 masa de hojaldre, metiendo los bordes hacia dentro.
  12. Pinchar el hojaldre 6 veces con un tenedor.
  13. Hornear 30 minutos a 190 ºC hasta que el hojaldre esté dorado.
  14. Sacar del horno y dejar reposar 10 minutos.
  15. Voltear la tarta sobre un plato grande de una sola vez y servir.

Cómo hacer una tarta tatín de banana

Tarta Tatin.
Tarta Tatin.

Tarta tatín de banana

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 bananas maduras
  • 150 gramos de azúcar
  • 60 gramos de manteca sin sal
  • 1 masa de hojaldre
  • 5 mililitros de jugo de limón
  • 2 gramos de canela molida
  • 1 gramo de sal
  • 10 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 ºC.
  2. Pelar las bananas y cortarlas a lo largo en 2 mitades.
  3. Mezclar el jugo de limón con las bananas y reservar.
  4. Calentar una sartén o molde apto para horno a fuego medio y derretir la mantequilla.
  5. Añadir el azúcar y cocinar 5 minutos hasta formar un caramelo ámbar.
  6. Incorporar la vainilla, la sal y la canela y mezclar.
  7. Acomodar las bananas sobre el caramelo con la parte cortada hacia abajo y cocinar 2 minutos.
  8. Retirar del fuego y cubrir con la masa de hojaldre, metiendo los bordes hacia adentro.
  9. Pinchar la masa con un tenedor 8 veces.
  10. Hornear 25 minutos hasta que la masa esté dorada.
  11. Dejar reposar 5 minutos.
  12. Voltear la tarta sobre un plato y servir.

Cómo hacer una tarta tatín de peras

Tarta Tatin.
Tarta Tatin.

