Tarta tatin en tres versiones: las recetas más fáciles

Cómo hacer una tarta tatín de manzana
Tarta tatín de manzana
- Plato: Postre
Ingredientes
- 6 manzanas
- 100 gramos de azúcar
- 60 gramos de manteca
- 15 mililitros de zumo de limón
- 1 gramo de sal
- 1 vaina de vainilla
- 1 masa de hojaldre
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 190 ºC.
- Pelar las manzanas, cortar en mitades, retirar el corazón y rociar con 15 mililitros de zumo de limón.
- Abrir 1 vaina de vainilla y raspar las semillas.
- Calentar una sartén apta para horno a fuego medio y añadir 100 gramos de azúcar.
- Fundir el azúcar sin remover hasta obtener un caramelo ámbar.
- Incorporar 60 gramos de manteca y 1 gramo de sal y mezclar hasta integrar.
- Añadir las semillas de vainilla y mezclar.
- Colocar las manzanas con el corte hacia arriba, bien juntas, sobre el caramelo.
- Cocinar 10 minutos a fuego medio para que las manzanas empiecen a ablandarse.
- Retirar del fuego y dejar templar 5 minutos.
- Cubrir con 1 masa de hojaldre, metiendo los bordes hacia dentro.
- Pinchar el hojaldre 6 veces con un tenedor.
- Hornear 30 minutos a 190 ºC hasta que el hojaldre esté dorado.
- Sacar del horno y dejar reposar 10 minutos.
- Voltear la tarta sobre un plato grande de una sola vez y servir.