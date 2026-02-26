Gastronomía

Deliciosas trufas de avena y chocolate: para hacer en pocos minutos

Las trufas livianas de avena y chocolate combinan sabor y nutrición. Con solo cinco ingredientes, esta receta fácil y rápida se prepara en menos de 30 minutos, y es perfecta como postre saludable.

Por ABC Color
20 de abril de 2022 - 10:00
Trufas de chocolate.
Trufas de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer trufas livianas de avena y chocolate

Trufas livianas

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 250 gramos de queso blanco descremado
  • 6 cucharadas de avena
  • 1 cucharadita de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharadita de café instantáneo
  • 6 gramos de edulcorante en polvo

Para decorar

  • 50 gramos de nueces picadas
  • 4 cucharadas de coco rallado

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar todos los ingredientes y llevar a la heladera por 40 minutos.
  2. Tomar pequeñas porciones y formar esferas.
  3. Pasarlas por coco ralladoy un poco de avenay disponer en pirotines.
  4. Decorar con trocitosde nueces.