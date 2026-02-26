Deliciosas trufas de avena y chocolate: para hacer en pocos minutos

Cómo hacer trufas livianas de avena y chocolate
Trufas livianas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 250 gramos de queso blanco descremado
- 6 cucharadas de avena
- 1 cucharadita de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de café instantáneo
- 6 gramos de edulcorante en polvo
Para decorar
- 50 gramos de nueces picadas
- 4 cucharadas de coco rallado
Elaboración paso a paso
- Mezclar todos los ingredientes y llevar a la heladera por 40 minutos.
- Tomar pequeñas porciones y formar esferas.
- Pasarlas por coco ralladoy un poco de avenay disponer en pirotines.
- Decorar con trocitosde nueces.