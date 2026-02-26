Gastronomía

Receta fácil: cómo hacer un delicioso budín de berenjenas en minutos

El budín de berenjenas, una opción saludable y deliciosa, se puede preparar en menos de 45 minutos. Este plato combina ingredientes sencillos y nutritivos.

29 de noviembre de 2021 - 09:00
Budín de berenjenas.Shutterstock

Cómo hacer budín de berenjenas

Budín de berenjenas

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 12 porciones

Ingredientes

  • 2 berenjenas
  • 1 locote rojo
  • 1 locote verde
  • 2 cebollas medianas
  • 2 tomates peritas
  • ¼ de taza de aceite
  • 2 dientes de ajo picados
  • Sal y pimienta
  • Hojas de albahaca
  • 100 gramos de aceitunas negras
  • 200 gramos de queso crema
  • 5 huevos
  • 1 ½ cucharada de almidón de maíz
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y cortar las berenjenas y las cebollas en cubos grandes. Cortar los locotes en tiritas y los tomates en octavos.
  2. Humedecer una cacerola con aceite vegetal, agregar los dientes de ajo picados, las cebollas, los locotes y una pizca de sal, y saltear un minuto. Agregar los bastones de berenjena y saltear un minuto. Añadir los tomates, las hojas de albahaca y las aceitunas picadas; salpimentar y retirar del fuego.
  3. Ligue: mezclar el queso, los huevos y el almidón de maíz en un bol con batidor de alambre. Salpimentar y reservar.
  4. Colocar todas las verduras en un molde para horno (tipo pírex) con rocío vegetal, colocar el ligue, queso rallado encima y llevar al horno a 180 ºC por 15 minutos.