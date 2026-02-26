Receta fácil: cómo hacer un delicioso budín de berenjenas en minutos

Cómo hacer budín de berenjenas
Budín de berenjenas
- Plato: Entrada
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
- 2 berenjenas
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 2 cebollas medianas
- 2 tomates peritas
- ¼ de taza de aceite
- 2 dientes de ajo picados
- Sal y pimienta
- Hojas de albahaca
- 100 gramos de aceitunas negras
- 200 gramos de queso crema
- 5 huevos
- 1 ½ cucharada de almidón de maíz
- 2 cucharadas de queso rallado
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Pelar y cortar las berenjenas y las cebollas en cubos grandes. Cortar los locotes en tiritas y los tomates en octavos.
- Humedecer una cacerola con aceite vegetal, agregar los dientes de ajo picados, las cebollas, los locotes y una pizca de sal, y saltear un minuto. Agregar los bastones de berenjena y saltear un minuto. Añadir los tomates, las hojas de albahaca y las aceitunas picadas; salpimentar y retirar del fuego.
- Ligue: mezclar el queso, los huevos y el almidón de maíz en un bol con batidor de alambre. Salpimentar y reservar.
- Colocar todas las verduras en un molde para horno (tipo pírex) con rocío vegetal, colocar el ligue, queso rallado encima y llevar al horno a 180 ºC por 15 minutos.