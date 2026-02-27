Gastronomía

Aprendé a hacer lemon pie en simples pasos y sorprendé a todos

El lemon pie o pie de limón, un clásico de la pastelería, combina acidez y dulzura en una sola rebanada. Con raíces que se remontan al siglo XIX, esta tarta de limón con merengue ha conquistado generaciones. Mirá cómo prepararla en casa.

Por Alba Acosta
30 de noviembre de 2022 - 15:22
Lemon pie.
Cómo hacer lemon pie

Lemon pie

  • Plato: Postre

Ingredientes

Masa:

  • 1 taza de harina común
  • 1 taza de harina leudante
  • 100 gramos de manteca blanda
  • ¾ taza de azúcar
  • 2 yemas de huevo
  • 1 huevo entero
  • Ralladura de 1 limón

Relleno:

  • 1 lata de leche condensada
  • 3 huevos
  • 1 lata de jugo de limón (*)

Merengue:

  • 4 claras
  • 6 cucharadas de azúcar
  • (*) Usar la misma lata de la leche condensada como medida.

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con las yemas, el huevo, el azúcar y la ralladura de limón.
  2. Cernir las harinas juntas e incorporarlas a la mezcla anterior, integrando bien. Dejar descansar media hora en la heladera.
  3. Enmantecar un molde para tarta y forrar con la masa. Llevar a horno precalentado a 180 ºC por 20 minutos, o hasta que la masa se note seca y cocida. Retirar y dejar enfriar.
  4. Batir los ingredientes del relleno y llevar al fuego unos minutos, sin que se ponga muy caliente para que no se corte. Retirar y dejar enfriar.
  5. Batir las claras de huevo a baño María e incorporar de a poco las cucharadas de azúcar. Cuando haya incorporado todas, y la mezcla esté bien blanca, retirar del baño María y continuar batiendo hasta que la preparación se enfríe.
  6. Rellenar la masa de tarta con la crema de limón, cubrir con el merengue y llevar al horno al máximo, para tostar el merengue o realizar esto con soplete manual. Mantener en la heladera hasta el momento de servir.