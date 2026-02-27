Aprendé a hacer lemon pie en simples pasos y sorprendé a todos

Cómo hacer lemon pie
Lemon pie
- Plato: Postre
Ingredientes
Masa:
- 1 taza de harina común
- 1 taza de harina leudante
- 100 gramos de manteca blanda
- ¾ taza de azúcar
- 2 yemas de huevo
- 1 huevo entero
- Ralladura de 1 limón
Relleno:
- 1 lata de leche condensada
- 3 huevos
- 1 lata de jugo de limón (*)
Merengue:
- 4 claras
- 6 cucharadas de azúcar
- (*) Usar la misma lata de la leche condensada como medida.
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con las yemas, el huevo, el azúcar y la ralladura de limón.
- Cernir las harinas juntas e incorporarlas a la mezcla anterior, integrando bien. Dejar descansar media hora en la heladera.
- Enmantecar un molde para tarta y forrar con la masa. Llevar a horno precalentado a 180 ºC por 20 minutos, o hasta que la masa se note seca y cocida. Retirar y dejar enfriar.
- Batir los ingredientes del relleno y llevar al fuego unos minutos, sin que se ponga muy caliente para que no se corte. Retirar y dejar enfriar.
- Batir las claras de huevo a baño María e incorporar de a poco las cucharadas de azúcar. Cuando haya incorporado todas, y la mezcla esté bien blanca, retirar del baño María y continuar batiendo hasta que la preparación se enfríe.
- Rellenar la masa de tarta con la crema de limón, cubrir con el merengue y llevar al horno al máximo, para tostar el merengue o realizar esto con soplete manual. Mantener en la heladera hasta el momento de servir.