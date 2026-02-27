Gastronomía

Aprendé a hacer un Boulevardier: la guía fácil y rápida

El Boulevardier, un clásico cóctel de whiskey, vermut y Campari, ha ganado popularidad por su sofisticación y sabor. Originado en la década de 1920, este trago combina lo mejor del bourbon con notas amargas, ideal para cualquier ocasión.

27 de febrero de 2026 - 15:00
Boulevardier.
Boulevardier.Shutterstock

Cómo hacer un Boulevardier

Boulevardier

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 30 mililitros de bourbon
  • 30 mililitros de Campari
  • 30 mililitros de vermut rojo
  • 150 gramos de hielo
  • 1 piel de naranja

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar una copa coupé o de cóctel, o un vaso
  2. Llenar un vaso mezclador con 150 gramos de hielo.
  3. Verter 30 mililitros de bourbon, 30 mililitros de Campari y 30 mililitros de vermut rojo.
  4. Remover durante 20 segundos.
  5. Colar en la copa previamente enfriada.
  6. Exprimir 1 piel de naranja sobre la superficie y decorar con ella.

