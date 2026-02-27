Aprendé a hacer un Boulevardier: la guía fácil y rápida

Cómo hacer un Boulevardier
Boulevardier
- Plato: Trago
Ingredientes
- 30 mililitros de bourbon
- 30 mililitros de Campari
- 30 mililitros de vermut rojo
- 150 gramos de hielo
- 1 piel de naranja
Elaboración paso a paso
- Enfriar una copa coupé o de cóctel, o un vaso
- Llenar un vaso mezclador con 150 gramos de hielo.
- Verter 30 mililitros de bourbon, 30 mililitros de Campari y 30 mililitros de vermut rojo.
- Remover durante 20 segundos.
- Colar en la copa previamente enfriada.
- Exprimir 1 piel de naranja sobre la superficie y decorar con ella.