Así podés preparar un Aperol Sour, una bebida diferente

Cómo hacer un Aperol Sour
Aperol Sour
- Plato: Trago
Ingredientes
- 60 mililitros de aperol
- 30 mililitros de ginebra
- 30 mililitros de zumo de limón
- 15 mililitros de sirope simple
- 1 clara de huevo
- 200 gramos de hielo
- 1 rodaja de naranja
Elaboración paso a paso
- Enfriar una copa con 200 gramos de hielo.
- Añadir 60 mililitros de aperol, 30 mililitros de ginebra, 30 mililitros de zumo de limón, 15 mililitros de sirope simple y 1 clara de huevo en una coctelera.
- Agitar en seco durante 15 segundos.
- Incorporar 200 gramos de hielo a la coctelera.
- Agitar durante 15 segundos.
- Colar en la copa fría.
- Decorar con 1 rodaja de naranja.