Así podés preparar un Aperol Sour, una bebida diferente

El Aperol Sour, una refrescante variante del clásico, combina el amargor del Aperol con la suavidad del limón y un toque de azúcar. Perfecto para cualquier ocasión, su preparación es rápida y sencilla, garantizando un cóctel delicioso en minutos.