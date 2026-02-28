Gastronomía

Así podés preparar un Aperol Sour, una bebida diferente

El Aperol Sour, una refrescante variante del clásico, combina el amargor del Aperol con la suavidad del limón y un toque de azúcar. Perfecto para cualquier ocasión, su preparación es rápida y sencilla, garantizando un cóctel delicioso en minutos.

28 de febrero de 2026 - 13:00
Aperol Sour, imagen ilustrativa.
Aperol Sour, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un Aperol Sour

Aperol Sour

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 60 mililitros de aperol
  • 30 mililitros de ginebra
  • 30 mililitros de zumo de limón
  • 15 mililitros de sirope simple
  • 1 clara de huevo
  • 200 gramos de hielo
  • 1 rodaja de naranja

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar una copa con 200 gramos de hielo.
  2. Añadir 60 mililitros de aperol, 30 mililitros de ginebra, 30 mililitros de zumo de limón, 15 mililitros de sirope simple y 1 clara de huevo en una coctelera.
  3. Agitar en seco durante 15 segundos.
  4. Incorporar 200 gramos de hielo a la coctelera.
  5. Agitar durante 15 segundos.
  6. Colar en la copa fría.
  7. Decorar con 1 rodaja de naranja.

