Deliciosa mousse de limón: receta fácil y rápida para disfrutar en casa

El mousse de limón, un postre ligero y refrescante, es perfecto para cualquier ocasión. Hacé esta receta fácil con los ingredientes esenciales.

Por ABC Color
23 de noviembre de 2022 - 09:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Mousse de limón.
Mousse de limón.Shutterstock

Cómo hacer mousse de limón

Ingredientes

  • 250 gramos de crema de leche light
  • Ralladura de 3 limones
  • 3 claras de huevo
  • 15 gramos de edulcorante en polvo o 160 gramos de azúcar
  • 50 centímetros cúbicos de agua
  • 14 gramos de gelatina sin sabor o sabor limón
  • 70 centímetros cúbicos de agua
  • 200 centímetros cúbicos de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Emulsionar la crema de leche con la ralladura de limón, utilizando una batidora de alambre. Reservar en la heladera.
  2. En una cacerola con 50 centímetros cúbicos de agua y el edulcorante o azúcar hacer un almíbar hasta tener un punto bolita (al meter un poco del almíbar en un vaso con agua fría, se debe formar una bolita).
  3. Batir las claras de huevo a baja velocidad y, cuando las claras hayan espumado, ir incorporando el almíbar. Continuar batiendo hasta tener un merengue firme y con picos.
  4. Hidratar la gelatina en los 70 centímetros cúbicos de agua y calentar en el microondas por 20 segundos hasta que se disuelva por completo. Añadirla al jugo de limón.
  5. Agregar la mezcla de gelatina al merengue con movimientos envolventes.
  6. Por último, unir a la preparación la crema reservada en la heladera. Servir en copas individuales y mantener en la heladera hasta servir. Decorar con gajos de limón.