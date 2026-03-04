Deliciosa mousse de limón: receta fácil y rápida para disfrutar en casa

Cómo hacer mousse de limón
Mousse de limón
Ingredientes
- 250 gramos de crema de leche light
- Ralladura de 3 limones
- 3 claras de huevo
- 15 gramos de edulcorante en polvo o 160 gramos de azúcar
- 50 centímetros cúbicos de agua
- 14 gramos de gelatina sin sabor o sabor limón
- 70 centímetros cúbicos de agua
- 200 centímetros cúbicos de jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Emulsionar la crema de leche con la ralladura de limón, utilizando una batidora de alambre. Reservar en la heladera.
- En una cacerola con 50 centímetros cúbicos de agua y el edulcorante o azúcar hacer un almíbar hasta tener un punto bolita (al meter un poco del almíbar en un vaso con agua fría, se debe formar una bolita).
- Batir las claras de huevo a baja velocidad y, cuando las claras hayan espumado, ir incorporando el almíbar. Continuar batiendo hasta tener un merengue firme y con picos.
- Hidratar la gelatina en los 70 centímetros cúbicos de agua y calentar en el microondas por 20 segundos hasta que se disuelva por completo. Añadirla al jugo de limón.
- Agregar la mezcla de gelatina al merengue con movimientos envolventes.
- Por último, unir a la preparación la crema reservada en la heladera. Servir en copas individuales y mantener en la heladera hasta servir. Decorar con gajos de limón.