Hacé natillas sin azúcar ni harinas: receta fácil

Receta de natilla, un postre sencillo y delicioso, apto hasta para cuando estés cuidando la silueta.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2021 - 09:44
Natilla.
Natilla.Shutterstock

Como hacer natillas

Natilla

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 litro de leche
  • 5 cucharadas de almidón de maíz
  • 1 cucharada de edulcorante
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • ½ taza de agua

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el almidón con el agua fría y disolver bien.
  2. Poner a calentar la leche, agregar la mezcla anterior, la esencia y el edulcorante, y cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que espese.
  3. Poner en copas y llevar a la heladera por 30 minutos.
  4. Retirar y servir con mermelada de frutillas light.