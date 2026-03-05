Hacé natillas sin azúcar ni harinas: receta fácil

Como hacer natillas
Lea más: ¡Dale un giro saludable a tus postres! Aprendé a hacer una tarta fría de limón sin azúcar
Natilla
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 5 cucharadas de almidón de maíz
- 1 cucharada de edulcorante
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- ½ taza de agua
Elaboración paso a paso
- Mezclar el almidón con el agua fría y disolver bien.
- Poner a calentar la leche, agregar la mezcla anterior, la esencia y el edulcorante, y cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que espese.
- Poner en copas y llevar a la heladera por 30 minutos.
- Retirar y servir con mermelada de frutillas light.