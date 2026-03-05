La receta del pastel “Matilda” que obsesiona a los fans del chocolate

Cómo hacer una torta Matilda
Torta Matilda
- Plato: Postre
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo
- 80 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 10 gramos de polvo de hornear
- 3 gramos de sal
- 300 gramos de azúcar
- 200 gramos de manteca sin sal
- 3 huevos
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 240 mililitros de leche entera
- 240 mililitros de café caliente
- 250 gramos de chocolate negro
- 300 mililitros de nata para montar
- 50 gramos de manteca sin sal
- 30 mililitros de sirope de maíz
- 5 mililitros de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Engrasar 2 moldes redondos y forrar la base con papel de horno.
- Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal en un bol.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla esponjosa.
- Incorporar los huevos 1 a 1 y batir hasta integrar.
- Añadir 5 mililitros de extracto de vainilla y mezclar.
- Agregar la mezcla de secos alternando con la leche y mezclar hasta integrar.
- Verter el café caliente y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Repartir la masa en los moldes y alisar la superficie.
- Hornear 30 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con pocas migas.
- Enfriar 10 minutos en el molde y desmoldar sobre una rejilla hasta enfriar por completo.
- Calentar la nata hasta que esté muy caliente sin hervir.
- Verter la nata sobre el chocolate picado y reposar 2 minutos.
- Remover hasta emulsionar y añadir 50 gramos de manteca, 30 mililitros de sirope de maíz y 5 mililitros de extracto de vainilla.
- Refrigerar la ganache 30 minutos y batir hasta que tenga textura untable.
- Montar el pastel colocando 1 bizcocho, extendiendo una capa de ganache y cubriendo con el segundo bizcocho.
- Cubrir todo el pastel con el resto de ganache y alisar la superficie.
- Refrigerar 30 minutos antes de cortar.