Gastronomía

La receta del pastel “Matilda” que obsesiona a los fans del chocolate

La torta Matilda no proviene de una tradición pastelera clásica, sino de una escena icónica de la película Matilda, basada en la novela de Roald Dahl: un descomunal pastel de chocolate que se volvió símbolo del exceso chocolatoso y fenómeno cultural. Y esta es la receta.

Por ABC Color
05 de marzo de 2026 - 06:00
Torta Matilda.
Torta Matilda. Imagen ilustrativa.shutterstock

Cómo hacer una torta Matilda

Torta Matilda

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 250 gramos de harina de trigo
  • 80 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 10 gramos de polvo de hornear
  • 3 gramos de sal
  • 300 gramos de azúcar
  • 200 gramos de manteca sin sal
  • 3 huevos
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 240 mililitros de leche entera
  • 240 mililitros de café caliente
  • 250 gramos de chocolate negro
  • 300 mililitros de nata para montar
  • 50 gramos de manteca sin sal
  • 30 mililitros de sirope de maíz
  • 5 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados.
  2. Engrasar 2 moldes redondos y forrar la base con papel de horno.
  3. Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal en un bol.
  4. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla esponjosa.
  5. Incorporar los huevos 1 a 1 y batir hasta integrar.
  6. Añadir 5 mililitros de extracto de vainilla y mezclar.
  7. Agregar la mezcla de secos alternando con la leche y mezclar hasta integrar.
  8. Verter el café caliente y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  9. Repartir la masa en los moldes y alisar la superficie.
  10. Hornear 30 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con pocas migas.
  11. Enfriar 10 minutos en el molde y desmoldar sobre una rejilla hasta enfriar por completo.
  12. Calentar la nata hasta que esté muy caliente sin hervir.
  13. Verter la nata sobre el chocolate picado y reposar 2 minutos.
  14. Remover hasta emulsionar y añadir 50 gramos de manteca, 30 mililitros de sirope de maíz y 5 mililitros de extracto de vainilla.
  15. Refrigerar la ganache 30 minutos y batir hasta que tenga textura untable.
  16. Montar el pastel colocando 1 bizcocho, extendiendo una capa de ganache y cubriendo con el segundo bizcocho.
  17. Cubrir todo el pastel con el resto de ganache y alisar la superficie.
  18. Refrigerar 30 minutos antes de cortar.

