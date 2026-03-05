La receta del pastel “Matilda” que obsesiona a los fans del chocolate

La torta Matilda no proviene de una tradición pastelera clásica, sino de una escena icónica de la película Matilda, basada en la novela de Roald Dahl: un descomunal pastel de chocolate que se volvió símbolo del exceso chocolatoso y fenómeno cultural. Y esta es la receta.