Chocolate: por qué fue considerado un alimento pecaminoso en la gastronomía antigua

La historia comienza mucho antes de las bombonerías europeas. En Mesoamérica, el cacao tuvo un valor que rozaba lo sagrado.

Mayas y mexicas lo bebían en preparaciones amargas, espumosas, a veces condimentadas con ahí, vainilla o achiote. No era “chocolate” en el sentido moderno, sino una bebida ritual y social, asociada a ceremonias, a la élite y al intercambio: las semillas funcionaron como moneda y símbolo de estatus.

El salto a Europa llegó en el siglo XVI, tras la conquista y el comercio colonial.

En las cortes ibéricas, el cacao se adaptó al paladar local con azúcar, canela y otras especias. Esa transformación fue clave: el chocolate dejó de ser un brebaje amargo y ceremonial para convertirse en un lujo dulce, energético y cada vez más deseado.

¿Alimento o vicio?

Su consumo se expandió por España, Italia y Francia, y con él apareció la pregunta incómoda: ¿era alimento o era vicio?

Ahí se instala el “pecado”. En la gastronomía antigua, el chocolate cayó en una zona gris moral y religiosa, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII.

La controversia estalló alrededor del ayuno y la abstinencia: si el chocolate se bebía, ¿rompía el ayuno? Teólogos, confesores y médicos discutieron su naturaleza.

Algunos lo defendían como bebida permitida; otros lo consideraban tan nutritivo —por su mezcla con azúcar, leche o yemas, según la receta— que equivalía a comer.

En conventos y espacios clericales se registraron prohibiciones y advertencias, no solo por la norma, sino por el hábito: la taza caliente se volvió costumbre diaria, y la costumbre, tentación.

La sospecha no era solo religiosa. Moralistas y médicos de la época lo retrataron como excitante, casi afrodisíaco, capaz de “calentar la sangre” y estimular el apetito —incluido el sexual—, en un tiempo en que la comida se leía también como conducta.

El chocolate, además, era un marcador de privilegio: caro, importado, dependiente del trabajo colonial. Ese cóctel de lujo, placer y “energía” alimentó la idea de un gusto culpable, un capricho que podía desordenar el cuerpo y las costumbres.

Con el tiempo, la industrialización del siglo XIX y la democratización del cacao diluyeron el estigma. El “pecado” quedó como metáfora, y el chocolate pasó de sospechoso a imprescindible.

Pero su historia recuerda que, antes de ser un símbolo de romance, fue también un objeto de disputa: una pasión servida en taza, capaz de provocar debates sobre deseo, poder y límites en la mesa.