Gastronomía

Leche frita: seguí la receta del clásico postre español de cuaresma

La leche frita es un postre típico del norte de España. Prepará esta receta económica para comer en épocas de cuaresma.

Por ABC Color
13 de marzo de 2022 - 09:00
Leche frita.
Leche frita.

Cómo se prepara el postre español leche frita

Es importante dejar reposar la masa. Por eso conviene prepararla a la tarde, para luego freírlas a la mañana siguiente.

Leche frita

  • Plato: Postre
  • Receta: española

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera
  • 2 huevos (tamaño mediano)
  • 120 gramos de harina de trigo (6 cucharadas)
  • 120 gramos de azúcar (6 cucharadas)
  • Aceite de girasol para freír
  • 1 piel de limón (sin la parte blanca)
  • 1 pizca de sal
  • 1 rama de canela

Rebozado: 

  • 3 huevos
  • 100 gramos de harina
  • Azúcar para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. Colocar 400 mililitros de leche en un bol y añadir poco a poco la harina, removiendo con una varilla de repostería de manera que no queden grumos en la mezcla. Se puede usar también mitad harina de trigo (60 gramos) y mitad almidón (60 gramos) de este modo, se espesará más rápido.
  2. Batir 2 huevos e incorporarlos a la mezcla anterior, removiendo bien con las varillas para que la mezcla quede perfectamente integrada y sin grumos.
  3. Poner el resto de la leche (600 mililitros) a calentar, y añadir la piel de limón, la rama de canela y una pizca de sal. En cuanto comience el primer hervor, bajar a fuego medio, y retirar la cáscara de limón y la canela.
  4. Incorporar, poco a poco y removiendo sin parar, la mezcla de harina, huevos y leche. Es importante no parar de remover en ningún momento para que no se queme ni se pegue al fondo de la olla. Tiene que quedar una crema con textura espesa.
  5. En ese momento, agregar el azúcar y remover continuamente. Sin parar de mezclar, pasados unos 2 a 3 minutos, el azúcar estará perfectamente integrado.
  6. Humedecer con agua fría una fuente que sea bastante amplia como para que quede la masa de una altura de 2 centímetros. Escurrir y verter la mezcla. Con ese truco del agua no se pegará la crema a la fuente.
  7. Debe enfriarse lo suficiente para que esté bien consistente antes de rebozar y freír. Se recomienda prepararla de un día para otro, para que esté en su punto óptimo. Al menos 16-18 horas de reposo en frío.
  8. En una sartén grande y amplia, verter abundante aceite de girasol y calentar a fuego alto.
  9. Cortar con un cuchillo la crema fría, en porciones cuadradas o rectangulares. Pasar las porciones por harina, sacudir un poquito, mojarlas con los huevos batidos y freír en la sartén cuando el aceite esté bien caliente.
  10. Freír con el aceite bastante caliente, porque la intención es que quede con “puntillas” en el rebozado; algo característico de la leche frita. Un minuto por cada lado es suficiente para que esté doradita y lista.
  11. Retirar las porciones y apoyarlas en una fuente con papel absorbente de cocina, para que escurra bien el aceite. Espolvorearlas con azúcar blanco y/o canela molida. Servir a temperatura ambiente o fría.