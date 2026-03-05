Leche frita: seguí la receta del clásico postre español de cuaresma

Cómo se prepara el postre español leche frita
Es importante dejar reposar la masa. Por eso conviene prepararla a la tarde, para luego freírlas a la mañana siguiente.
Leche frita
- Plato: Postre
- Receta: española
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 2 huevos (tamaño mediano)
- 120 gramos de harina de trigo (6 cucharadas)
- 120 gramos de azúcar (6 cucharadas)
- Aceite de girasol para freír
- 1 piel de limón (sin la parte blanca)
- 1 pizca de sal
- 1 rama de canela
Rebozado:
- 3 huevos
- 100 gramos de harina
- Azúcar para espolvorear
Elaboración paso a paso
- Colocar 400 mililitros de leche en un bol y añadir poco a poco la harina, removiendo con una varilla de repostería de manera que no queden grumos en la mezcla. Se puede usar también mitad harina de trigo (60 gramos) y mitad almidón (60 gramos) de este modo, se espesará más rápido.
- Batir 2 huevos e incorporarlos a la mezcla anterior, removiendo bien con las varillas para que la mezcla quede perfectamente integrada y sin grumos.
- Poner el resto de la leche (600 mililitros) a calentar, y añadir la piel de limón, la rama de canela y una pizca de sal. En cuanto comience el primer hervor, bajar a fuego medio, y retirar la cáscara de limón y la canela.
- Incorporar, poco a poco y removiendo sin parar, la mezcla de harina, huevos y leche. Es importante no parar de remover en ningún momento para que no se queme ni se pegue al fondo de la olla. Tiene que quedar una crema con textura espesa.
- En ese momento, agregar el azúcar y remover continuamente. Sin parar de mezclar, pasados unos 2 a 3 minutos, el azúcar estará perfectamente integrado.
- Humedecer con agua fría una fuente que sea bastante amplia como para que quede la masa de una altura de 2 centímetros. Escurrir y verter la mezcla. Con ese truco del agua no se pegará la crema a la fuente.
- Debe enfriarse lo suficiente para que esté bien consistente antes de rebozar y freír. Se recomienda prepararla de un día para otro, para que esté en su punto óptimo. Al menos 16-18 horas de reposo en frío.
- En una sartén grande y amplia, verter abundante aceite de girasol y calentar a fuego alto.
- Cortar con un cuchillo la crema fría, en porciones cuadradas o rectangulares. Pasar las porciones por harina, sacudir un poquito, mojarlas con los huevos batidos y freír en la sartén cuando el aceite esté bien caliente.
- Freír con el aceite bastante caliente, porque la intención es que quede con “puntillas” en el rebozado; algo característico de la leche frita. Un minuto por cada lado es suficiente para que esté doradita y lista.
- Retirar las porciones y apoyarlas en una fuente con papel absorbente de cocina, para que escurra bien el aceite. Espolvorearlas con azúcar blanco y/o canela molida. Servir a temperatura ambiente o fría.