Gastronomía

No puede faltar este pavé de chocolate como sobremesa

Esta receta de pavé de chocolate te sacará de más de un apuro cuando no quieras salir corriendo a comprar algún dulce.

Por ABC Color
29 de diciembre de 2024 - 15:00
Pavé de chocolate.
Pavé de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer un pavé de chocolate

Pavé de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 395 gramos de leche condensada (1 lata)
  • 500 centímetros cúbicos de leche
  • 4 yemas de huevo
  • 40 gramos de fécula de maíz
  • 140 gramos de chocolate semiamargo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 8 alfajores de chocolate
  • 1 paquete de galletitas de chocolate rellenas
  • 10 bombones de chocolate
  • 200 centímetros cúbicos de leche chocolatada

Elaboración paso a paso

  1. Unir 100 centímetros cúbicos de leche con la fécula de maíz y las yemas en un bol.
  2. Por otro lado, colocar en el fuego una cacerolita con el resto de la leche y la leche condensada. Cuando esté bien caliente, retirar y mezclar con el preparado de yemas sin dejar de revolver. Llevar de nuevo al fuego en la cacerolita y cocinar hasta que espese. No dejar de revolver; de lo contrario, se pegará en el fondo del recipiente de cocción.
  3. Sacar del fuego, y agregar la esencia de vainilla y el chocolate semiamargo derretido. Revolver bien hasta que la crema quede bien pareja. Reservar.
  4. En el fondo de un pírex, colocar como base los alfajores cortados a la mitad y, encima, una capa de crema de chocolate. Humedecer las galletitas de chocolate rellenas con la leche chocolatada y disponer sobre la crema. Encima, otra capa de crema de chocolate y terminar con bombones cortados en trozos grandes.
  5. Enfriar en el freezer y consumir superfrío.