No puede faltar este pavé de chocolate como sobremesa

Cómo hacer un pavé de chocolate
Lea más: La receta del pastel “Matilda” que obsesiona a los fans del chocolate
Pavé de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 395 gramos de leche condensada (1 lata)
- 500 centímetros cúbicos de leche
- 4 yemas de huevo
- 40 gramos de fécula de maíz
- 140 gramos de chocolate semiamargo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 8 alfajores de chocolate
- 1 paquete de galletitas de chocolate rellenas
- 10 bombones de chocolate
- 200 centímetros cúbicos de leche chocolatada
Elaboración paso a paso
- Unir 100 centímetros cúbicos de leche con la fécula de maíz y las yemas en un bol.
- Por otro lado, colocar en el fuego una cacerolita con el resto de la leche y la leche condensada. Cuando esté bien caliente, retirar y mezclar con el preparado de yemas sin dejar de revolver. Llevar de nuevo al fuego en la cacerolita y cocinar hasta que espese. No dejar de revolver; de lo contrario, se pegará en el fondo del recipiente de cocción.
- Sacar del fuego, y agregar la esencia de vainilla y el chocolate semiamargo derretido. Revolver bien hasta que la crema quede bien pareja. Reservar.
- En el fondo de un pírex, colocar como base los alfajores cortados a la mitad y, encima, una capa de crema de chocolate. Humedecer las galletitas de chocolate rellenas con la leche chocolatada y disponer sobre la crema. Encima, otra capa de crema de chocolate y terminar con bombones cortados en trozos grandes.
- Enfriar en el freezer y consumir superfrío.