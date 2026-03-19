Esta Semana Santa prepará pan kesu: receta fácil y rápida

Cómo hacer pan de queso o pan kesu
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Pan kesu
- Plato: Entrada
- Receta: paraguaya
- Para: Para 30 pancitos
Ingredientes
- 500 gramos de harina 000
- 20 gramos de levadura fresca
- 1 cucharadita de sal
- 20 gramos de manteca
- 100 centímetros cúbicos de agua
- 2 huevos
- 200 gramos de queso Paraguay
- 100 gramos de queso cuartirolo
- 1 cucharada de anís
- 30 gramos de azúcar
Opcional:
- 100 gramos de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Hacer una corona con los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y anís).
- En el centro, disolver la levadura con parte del agua a utilizar; tomar algo de harina mezclándola con la levadura. Trabajarla con los dedos.
- Agregar la manteca, el queso desmenuzado y los huevos, de a uno. Ir juntando todo y formar la masa.
- Trabajar la masa unos 10 a 15 minutos, amasando y sobando con fuerza.
- Una vez logrado el ligue, dejar reposar bien tapada unos 20 minutos aproximadamente, o hasta que doble su volumen.
- Desgasificar, separar pequeños trozos de masa, cortar y armar los panecillos. Pintar con huevo batido y espolvorear con queso rallado si se desea.
- Hornear a fuego medio (180 grados) durante 15 minutos.