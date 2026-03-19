Gastronomía

Esta Semana Santa prepará pan kesu: receta fácil y rápida

El pan kesu o pan de queso no puede faltar en tus meriendas de esta Semana Santa. Seguí este paso a paso y olvidate de comprar pan mientras disfrutás de un buen tiempo en familia.

Por ABC Color
01 de abril de 2022 - 10:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pan de queso.
Pan de queso.Shutterstock

Cómo hacer pan de queso o pan kesu

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Pan kesu

  • Plato: Entrada
  • Receta: paraguaya
  • Para: Para 30 pancitos

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 000
  • 20 gramos de levadura fresca
  • 1 cucharadita de sal
  • 20 gramos de manteca
  • 100 centímetros cúbicos de agua
  • 2 huevos
  • 200 gramos de queso Paraguay
  • 100 gramos de queso cuartirolo
  • 1 cucharada de anís
  • 30 gramos de azúcar

Opcional:

  • 100 gramos de queso rallado

Elaboración paso a paso

  1. Hacer una corona con los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y anís).
  2. En el centro, disolver la levadura con parte del agua a utilizar; tomar algo de harina mezclándola con la levadura. Trabajarla con los dedos.
  3. Agregar la manteca, el queso desmenuzado y los huevos, de a uno. Ir juntando todo y formar la masa.
  4. Trabajar la masa unos 10 a 15 minutos, amasando y sobando con fuerza.
  5. Una vez logrado el ligue, dejar reposar bien tapada unos 20 minutos aproximadamente, o hasta que doble su volumen.
  6. Desgasificar, separar pequeños trozos de masa, cortar y armar los panecillos. Pintar con huevo batido y espolvorear con queso rallado si se desea.
  7. Hornear a fuego medio (180 grados) durante 15 minutos.

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