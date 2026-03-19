Gastronomía

Hacé chipa caprese, una alternativa a las chipas tradicionales para esta Semana Santa

Receta para hacer chipa rellena, una manera diferente de consumir chipa esta Semana Santa en familia. Con relleno de tomate, queso y albahaca, conquistará a tus invitados.

Por ABC Color
29 de marzo de 2023 - 16:15
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Chipa rellena.
Chipa rellena.Shutterstock

Cómo hacer chipas caprese

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Chipas caprese

  • Plato: Entrada
  • Receta: paraguaya fusión

Ingredientes

Masa:

  • 350 gramos de fécula de maíz
  • 350 gramos de almidón de mandioca
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 225 gramos de ricota
  • 200 gramos de queso Paraguay
  • 50 gramos de queso rallado
  • 200 gramos de manteca
  • 5 huevos
  • ¼ taza de leche
  • Pimienta negra molida a gusto

Relleno de tomate y quesos

  • 150 gramos de queso mozarela picado
  • 2 tomates peritas sin semillas picados
  • 1 cucharadita de albahaca fresca
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Colocar los dos tipos de almidones en un bol, agregar la sal y pimienta a gusto. Formar un hueco en el centro de la mezcla, y llenarlo con la ricota y los otros quesos. Incorporar la manteca y los huevos.
  2. Con las manos, unir todos los ingredientes. Integrarlos con los almidones e ir incorporando la leche paulatinamente hasta obtener una masa tierna.
  3. Envolver la masa con film plástico y reservar en la heladera hasta el momento de utilizar.
  4. Formar cilindros de masa de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y dividirlos en porciones de 2 centímetros de espesor.
  5. Bollearlas y, luego, estirarlas con las manos, formando piezas circulares de aproximadamente 6 a 7 centímetros de diámetro.
  6. Para el relleno picar el queso mozarela, pelar los tomates, quitarles las semillas y picarlos. Mezclar con la albahaca picada y salpimentar a gusto.
  7. Ubicar una porción del relleno en el centro de cada círculo de masa. Cerrar las piezas uniendo y presionando sus bordes con los dedos.
  8. Ponerlas con el cierre hacia abajo en una placa enmantecada y pincelarlas con huevo.
  9. Cocinar las chipitas en horno precalentado y a temperatura caliente durante aproximadamente 10 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
  10. Retirarlas del horno y servirlas de inmediato.

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