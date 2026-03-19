Hacé chipa caprese, una alternativa a las chipas tradicionales para esta Semana Santa

Cómo hacer chipas caprese
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Chipas caprese
- Plato: Entrada
- Receta: paraguaya fusión
Ingredientes
Masa:
- 350 gramos de fécula de maíz
- 350 gramos de almidón de mandioca
- 1 cucharadita de sal fina
- 225 gramos de ricota
- 200 gramos de queso Paraguay
- 50 gramos de queso rallado
- 200 gramos de manteca
- 5 huevos
- ¼ taza de leche
- Pimienta negra molida a gusto
Relleno de tomate y quesos
- 150 gramos de queso mozarela picado
- 2 tomates peritas sin semillas picados
- 1 cucharadita de albahaca fresca
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Colocar los dos tipos de almidones en un bol, agregar la sal y pimienta a gusto. Formar un hueco en el centro de la mezcla, y llenarlo con la ricota y los otros quesos. Incorporar la manteca y los huevos.
- Con las manos, unir todos los ingredientes. Integrarlos con los almidones e ir incorporando la leche paulatinamente hasta obtener una masa tierna.
- Envolver la masa con film plástico y reservar en la heladera hasta el momento de utilizar.
- Formar cilindros de masa de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y dividirlos en porciones de 2 centímetros de espesor.
- Bollearlas y, luego, estirarlas con las manos, formando piezas circulares de aproximadamente 6 a 7 centímetros de diámetro.
- Para el relleno picar el queso mozarela, pelar los tomates, quitarles las semillas y picarlos. Mezclar con la albahaca picada y salpimentar a gusto.
- Ubicar una porción del relleno en el centro de cada círculo de masa. Cerrar las piezas uniendo y presionando sus bordes con los dedos.
- Ponerlas con el cierre hacia abajo en una placa enmantecada y pincelarlas con huevo.
- Cocinar las chipitas en horno precalentado y a temperatura caliente durante aproximadamente 10 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
- Retirarlas del horno y servirlas de inmediato.