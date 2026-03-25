En el Día Internacional del Waffle aprendé a hacer el preparado base para una buena masa

Cómo hacer la masa ideal para Waffles
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Masa para Waffles
- Plato: Postre
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo
- 30 gramos de azúcar
- 10 gramos de polvo de hornear
- 3 gramos de sal
- 2 huevos
- 420 mililitros de leche
- 80 gramos de manteca
- 5 mililitros de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Tamizar la harina de trigo, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un bowl.
- Batir los huevos en otro bowl hasta integrar.
- Agregar la leche y el extracto de vainilla a los huevos y mezclar hasta unir.
- Fundir la manteca y dejar entibiar.
- Incorporar la manteca fundida a la mezcla líquida y mezclar hasta integrar.
- Verter los líquidos sobre los secos y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Reposar la masa 10 minutos a temperatura ambiente.
- Calentar la waflera, engrasar si es necesario y cocinar porciones de masa hasta dorar.