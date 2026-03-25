Gastronomía

En el Día Internacional del Waffle aprendé a hacer el preparado base para una buena masa

Cada 25 de marzo se celebra el Día Internacional del Waffle y, para celebrarlo, te mostramos una receta fácil para hacer la masa base que luego podrás mejorar con tus toppings preferidos.

Por ABC Color
25 de marzo de 2026 - 06:00
Waffles.
Waffles.Shutterstock

Cómo hacer la masa ideal para Waffles

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Masa para Waffles

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 250 gramos de harina de trigo
  • 30 gramos de azúcar
  • 10 gramos de polvo de hornear
  • 3 gramos de sal
  • 2 huevos
  • 420 mililitros de leche
  • 80 gramos de manteca
  • 5 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Tamizar la harina de trigo, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un bowl.
  2. Batir los huevos en otro bowl hasta integrar.
  3. Agregar la leche y el extracto de vainilla a los huevos y mezclar hasta unir.
  4. Fundir la manteca y dejar entibiar.
  5. Incorporar la manteca fundida a la mezcla líquida y mezclar hasta integrar.
  6. Verter los líquidos sobre los secos y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  7. Reposar la masa 10 minutos a temperatura ambiente.
  8. Calentar la waflera, engrasar si es necesario y cocinar porciones de masa hasta dorar.

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