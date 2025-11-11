¿Listo para impresionar? Así se hace el mejor merengue casero

Cómo hacer merengue
Merengue
Ingredientes
- 4 claras de huevo a temperatura ambiente
- 300 gramos de azúcar impalpable
- 5 centímetros cúbicos de vinagre blanco
- 10 gramos de fécula de maíz
- 4 mililitros de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 140 °C. Cubrir una placa con papel manteca y dibujar un círculo de 18 centímetros de diámetro. Dar vuelta el papel, para que la marca del lápiz no se pase al merengue.
- Batir las claras de huevo a velocidad media hasta que formen picos.
- Espolvorear suavemente el azúcar impalpable a las claras de huevo montadas sin dejar de batir. Deberá alcanzar el punto de merengue sostenido.
- Espolvorear la fécula de maíz, la esencia de vainilla y el vinagre, e integrar con una espátula con movimientos envolventes.
- Espaciar suavemente sobre el círculo del papel manteca el merengue para hacer una base circular. Asegurarse de que los bordes del merengue queden un poco más altos para que el fondo quede hundido.
- Hornear el merengue por 1 hora y media aproximadamente o hasta que quede crujiente. Dejar enfriar totalmente en el horno con la puerta entreabierta. Sirve como base para pavlova, o bien, si se hace más pequeñitos, como merenguitos, son ideales para decorar pasteles.