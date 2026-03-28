Aprendé a hacer el pescado a la parrilla perfecto en pocos minutos

Cómo hacer pescado a la parrilla
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Pescado a la parrilla
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 postas de pacú
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 1 limón
- 3 gramos de sal fina
- 1 gramo de pimienta negra molida
- 10 gramos de ajo picado
- 10 gramos de perejil picado
- 5 gramos de orégano seco
- 20 mililitros de vinagre de vino
- 1 unidad de papel aluminio
Elaboración paso a paso
- Secar las postas de pacú con papel de cocina.
- Mezclar el aceite de oliva, el jugo de 1 limón, el vinagre de vino, el ajo, el perejil, el orégano, la sal y la pimienta.
- Untar las postas de pacú con la mezcla y reposar 20 minutos.
- Encender la parrilla y acomodar las brasas para lograr calor medio-bajo.
- Limpiar la parrilla y aceitarla apenas con un papel embebido en aceite.
- Colocar las postas de pacú sobre la parrilla a calor medio-bajo y cocinar 6 minutos sin moverlas.
- Dar vuelta las postas con una espátula ancha y cocinar 6 minutos más.
- Cubrir las postas con papel aluminio sin apretar y dejar terminar la cocción 4 minutos a fuego lento.
- Retirar el pescado, dejar reposar 2 minutos y servir.