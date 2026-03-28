Gastronomía

Aprendé a hacer el pescado a la parrilla perfecto en pocos minutos

El pescado a la parrilla es una opción saludable y deliciosa. Con técnicas sencillas e ingredientes frescos, puede transformarse en un plato estrella. Seguí esta receta y acompañá con una sabrosa ensalada de papas.

Por ABC Color
28 de marzo de 2026 - 13:00
Pescado a la parrilla.
Pescado a la parrilla.Shutterstock

Cómo hacer pescado a la parrilla

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Pescado a la parrilla

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 4 postas de pacú
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 1 limón
  • 3 gramos de sal fina
  • 1 gramo de pimienta negra molida
  • 10 gramos de ajo picado
  • 10 gramos de perejil picado
  • 5 gramos de orégano seco
  • 20 mililitros de vinagre de vino
  • 1 unidad de papel aluminio

Elaboración paso a paso

  1. Secar las postas de pacú con papel de cocina.
  2. Mezclar el aceite de oliva, el jugo de 1 limón, el vinagre de vino, el ajo, el perejil, el orégano, la sal y la pimienta.
  3. Untar las postas de pacú con la mezcla y reposar 20 minutos.
  4. Encender la parrilla y acomodar las brasas para lograr calor medio-bajo.
  5. Limpiar la parrilla y aceitarla apenas con un papel embebido en aceite.
  6. Colocar las postas de pacú sobre la parrilla a calor medio-bajo y cocinar 6 minutos sin moverlas.
  7. Dar vuelta las postas con una espátula ancha y cocinar 6 minutos más.
  8. Cubrir las postas con papel aluminio sin apretar y dejar terminar la cocción 4 minutos a fuego lento.
  9. Retirar el pescado, dejar reposar 2 minutos y servir.