Gastronomía

Especial para el Viernes Santo: chipa guazú con relleno de pescado

Receta de chipa guazú con relleno de pescado, una buena opción para compartir este Viernes Santo en familia. Te mostramos el paso a paso para que te salga perfecto.

Por ABC Color
22 de marzo de 2024 - 16:05
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Chipa guazú, imagen ilustrativa.
Chipa guazú, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer chipa guazú con relleno de pescado

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Chipa guazú con relleno de pescado

  • Plato: Plato principal
  • Receta: paraguaya
  • Para: para 6 u 8 personas

Ingredientes

  • 500 gramos de choclo fresco o enlatado
  • 1 cucharada de sal fina
  • 1 cebolla mediana (opcional)
  • 6 huevos
  • 2 tazas de leche o suero
  • 1 taza de aceite de girasol
  • 300 gramos de queso fresco, Paraguay o cuartirolo

Relleno

  • 200 gramos de tilapia o surubí
  • 1 tomate
  • 1 cebolla
  • 1 locote rojo
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharada de aceite de girasol
  • 2 cebollitas de verdeo
  • Condimento para pescado

Elaboración paso a paso

  1. Licuar el choclo con la leche y la cebolla, los huevos y la sal fina.
  2. Luego, colocar en un bol grande, agregar el aceite y el queso desmenuzado
  3. Preparar una salsita de tomate con el tomate pelado, el aceite, el diente de ajo y la cebolla picada. Agregar el pescado en cubos o en tiras y sofreír todo muy bien. Condimentar con sal, pimienta y el condimento para pescado.
  4. Enmantecar una asadera o fuente de vidrio tipo pírex, volcar la mitad de la preparación, cargar el relleno de pescado y cubrir con el resto de la masa.
  5. Llevar al horno precalentado a 180 ºC por 45 minutos o cocinar en el tatakua bien caliente hasta que la superficie se dore apenas.