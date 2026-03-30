Especial para el Viernes Santo: chipa guazú con relleno de pescado

Cómo hacer chipa guazú con relleno de pescado
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Chipa guazú con relleno de pescado
- Plato: Plato principal
- Receta: paraguaya
- Para: para 6 u 8 personas
Ingredientes
- 500 gramos de choclo fresco o enlatado
- 1 cucharada de sal fina
- 1 cebolla mediana (opcional)
- 6 huevos
- 2 tazas de leche o suero
- 1 taza de aceite de girasol
- 300 gramos de queso fresco, Paraguay o cuartirolo
Relleno
- 200 gramos de tilapia o surubí
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 1 locote rojo
- 1 diente de ajo
- 2 cucharada de aceite de girasol
- 2 cebollitas de verdeo
- Condimento para pescado
Elaboración paso a paso
- Licuar el choclo con la leche y la cebolla, los huevos y la sal fina.
- Luego, colocar en un bol grande, agregar el aceite y el queso desmenuzado
- Preparar una salsita de tomate con el tomate pelado, el aceite, el diente de ajo y la cebolla picada. Agregar el pescado en cubos o en tiras y sofreír todo muy bien. Condimentar con sal, pimienta y el condimento para pescado.
- Enmantecar una asadera o fuente de vidrio tipo pírex, volcar la mitad de la preparación, cargar el relleno de pescado y cubrir con el resto de la masa.
- Llevar al horno precalentado a 180 ºC por 45 minutos o cocinar en el tatakua bien caliente hasta que la superficie se dore apenas.