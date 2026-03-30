Gastronomía

Semana Santa a la vista: probá esta receta de chipa avati o chipa de maíz

Receta de chipá avati o chipa de maíz para probar esta Semana Santa en familia. Esta es una de las chipas más ricas que vas a probar.

Por ABC Color
27 de marzo de 2024 - 09:58
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Chipa.
Chipa.Shutterstock

Cómo hacer chipá avati o chipa de maíz

Chipá avati o chipa de maíz

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 150 gramos de manteca
  • 2 huevos
  • 250 gramos de queso Paraguay estacionado
  • 500 gramos de harina de maíz
  • 100 gramos de almidón de mandioca
  • 1 taza de leche (aproximadamente)
  • 1 cucharada de anís
  • Sal, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca muy bien, agregar los huevos, el anís estrujado, la sal y el queso Paraguay en trozos, e integrar bien.
  2. Cernir la harina de maíz y agregar a la mezcla junto con el almidón. Amasar agregando de a poco la leche hasta lograr una masa bien compacta.
  3. Tomar porciones de la masa de aproximadamente 150 gramos  e ir formando con las manos los chipás (redondos, achatados, etcétera).
  4. Colocar en bandejas sin enmantecar y llevar al horno bien caliente (200 ºC) por 30 minutos aproximadamente, hasta que se doren y se cocinen.