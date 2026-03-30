Semana Santa a la vista: probá esta receta de chipa avati o chipa de maíz

Cómo hacer chipá avati o chipa de maíz
Chipá avati o chipa de maíz
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 150 gramos de manteca
- 2 huevos
- 250 gramos de queso Paraguay estacionado
- 500 gramos de harina de maíz
- 100 gramos de almidón de mandioca
- 1 taza de leche (aproximadamente)
- 1 cucharada de anís
- Sal, a gusto
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca muy bien, agregar los huevos, el anís estrujado, la sal y el queso Paraguay en trozos, e integrar bien.
- Cernir la harina de maíz y agregar a la mezcla junto con el almidón. Amasar agregando de a poco la leche hasta lograr una masa bien compacta.
- Tomar porciones de la masa de aproximadamente 150 gramos e ir formando con las manos los chipás (redondos, achatados, etcétera).
- Colocar en bandejas sin enmantecar y llevar al horno bien caliente (200 ºC) por 30 minutos aproximadamente, hasta que se doren y se cocinen.