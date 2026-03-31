Gastronomía

No puede faltar en tu Semana Santa una buena sopa paraguaya como esta

Receta de sopa paraguaya, un clásico de las reuniones familiares. Ya sea como entrada o como acompañante, es un sabor tradicional que siempre está presente en las mesas paraguayas de Semana Santa. Así se prepara.

Por ABC Color
31 de diciembre de 2024 - 06:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Sopa paraguaya.
Sopa paraguaya.Shutterstock

Cómo hacer sopa paraguaya

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Sopa paraguaya

  • Receta: paraguaya
  • Para: Para 1 asadera o pírex

Ingredientes

  • 600 gramos de harina de maíz
  • 300 gramos de cebolla
  • 500 gramos de queso Paraguay
  • 250 gramos de manteca vegetal
  • 6 huevos
  • 1 litro de leche
  • 1 chorrito de crema de leche
  • Sal, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Freír las cebollas cortadas en manteca vegetal.
  2. Preparar la harina de maíz en un recipiente haciendo un hueco en el centro (para facilitar el mezclado).
  3. Desmenuzar el queso y mezclar con la harina de maíz junto con la cebolla, leche y un chorrito de crema de leche.
  4. Batir los huevos e incluir en la mezcla. Salar con una cuchara sopera (o a gusto).
  5. Enmantecar la asadera o pírex para evitar que al cocinar se queme o pegue por el recipiente.
  6. Cocinar en horno bien caliente entre 50 minutos a una hora.

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