No puede faltar en tu Semana Santa una buena sopa paraguaya como esta

Cómo hacer sopa paraguaya
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Sopa paraguaya
- Receta: paraguaya
- Para: Para 1 asadera o pírex
Ingredientes
- 600 gramos de harina de maíz
- 300 gramos de cebolla
- 500 gramos de queso Paraguay
- 250 gramos de manteca vegetal
- 6 huevos
- 1 litro de leche
- 1 chorrito de crema de leche
- Sal, a gusto
Elaboración paso a paso
- Freír las cebollas cortadas en manteca vegetal.
- Preparar la harina de maíz en un recipiente haciendo un hueco en el centro (para facilitar el mezclado).
- Desmenuzar el queso y mezclar con la harina de maíz junto con la cebolla, leche y un chorrito de crema de leche.
- Batir los huevos e incluir en la mezcla. Salar con una cuchara sopera (o a gusto).
- Enmantecar la asadera o pírex para evitar que al cocinar se queme o pegue por el recipiente.
- Cocinar en horno bien caliente entre 50 minutos a una hora.