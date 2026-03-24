Gastronomía

Así podés preparar la famosa empanada gallega, un plato de vigilia para el Viernes Santo

Prepará esta receta española el Viernes Santo y comé sano y rico con un plato diferente. La empanada gallega se asemeja a una tarta y contiene vegetales y pescado, aunque también se hace de pollo y champiñones, una delicia.

Por ABC Color
25 de marzo de 2024 - 16:14
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Empanada gallega.
Empanada gallega.Shutterstock

Cómo hacer empanada gallega

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Esta es una preparación típica de España, que se ofrece en los municipios de Galicia en las ocasiones de fiesta y romería. Suele rellenarse con diversos ingredientes, todos ellos procedentes de las costas y tierras gallegas. Se puede servir fría o caliente.

Empanada gallega

  • Plato: Entrada
  • Receta: Española

Ingredientes

Masa:

  • 500 gramos de harina 0000
  • 100 centímetros cúbicos de leche
  • ½ cucharada de vinagre
  • 1 pizca de sal

Relleno:

  • 2 latas de sardinas en aceite
  • 1 cebolla grande
  • 2 morrones rojos
  • 2 locotes verdes
  • 3 tomates perita
  • 1 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cápsula de azafrán
  • 2 cucharadas de caldo caliente
  • 50 gramos de aceitunas verdes
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Para la masa, colocar en un bol la harina, en el centro colocar la sal, el aceite, la leche y el vinagre. Integrar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Agregar más harina o leche, de ser necesario. Dejar descansar la masa por 30 minutos.
  2. Extender un tercio de la masa y forrar un molde enmantecado y enharinado. Reservar en la heladera.
  3. Para el relleno, en una sartén profunda, freír las cebollas cortadas en aros, agregar los morrones picados y los tomates en concassé. Condimentar la preparación con el azafrán previamente diluido en las 2 cucharadas de caldo caliente. Salpimentar a gusto.
  4. Colocar en la masa que está en el molde una capa de vegetales. Acomodar sobre ellos las sardinas y tapar con otra capa de vegetales.
  5. Estirar el resto de la masa y cubrir la tarta. Formar una chimenea (o dos). Con el resto de masa, hacer flores u hojas y decorar. Pintar la masa con huevo batido.
  6. Cocinar en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutoso hasta que la masa esté dorada.

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