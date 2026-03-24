Así podés preparar la famosa empanada gallega, un plato de vigilia para el Viernes Santo

Cómo hacer empanada gallega
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Esta es una preparación típica de España, que se ofrece en los municipios de Galicia en las ocasiones de fiesta y romería. Suele rellenarse con diversos ingredientes, todos ellos procedentes de las costas y tierras gallegas. Se puede servir fría o caliente.
Empanada gallega
- Plato: Entrada
- Receta: Española
Ingredientes
Masa:
- 500 gramos de harina 0000
- 100 centímetros cúbicos de leche
- ½ cucharada de vinagre
- 1 pizca de sal
Relleno:
- 2 latas de sardinas en aceite
- 1 cebolla grande
- 2 morrones rojos
- 2 locotes verdes
- 3 tomates perita
- 1 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cápsula de azafrán
- 2 cucharadas de caldo caliente
- 50 gramos de aceitunas verdes
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Para la masa, colocar en un bol la harina, en el centro colocar la sal, el aceite, la leche y el vinagre. Integrar los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Agregar más harina o leche, de ser necesario. Dejar descansar la masa por 30 minutos.
- Extender un tercio de la masa y forrar un molde enmantecado y enharinado. Reservar en la heladera.
- Para el relleno, en una sartén profunda, freír las cebollas cortadas en aros, agregar los morrones picados y los tomates en concassé. Condimentar la preparación con el azafrán previamente diluido en las 2 cucharadas de caldo caliente. Salpimentar a gusto.
- Colocar en la masa que está en el molde una capa de vegetales. Acomodar sobre ellos las sardinas y tapar con otra capa de vegetales.
- Estirar el resto de la masa y cubrir la tarta. Formar una chimenea (o dos). Con el resto de masa, hacer flores u hojas y decorar. Pintar la masa con huevo batido.
- Cocinar en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutoso hasta que la masa esté dorada.