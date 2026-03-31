Receta fácil: es hora de hacer una sabrosa rosca de Pascua casera

Cómo preparar una rosca de Pascua
Lea más: Ladrones con antojo de chocolate: roban miles de KitKat y ponen en jaque la Pascua en Europa
Rosca de Pascua
- Plato: Postre
Ingredientes
Para el fermento:
- 45 gramos de levadura
- 100 centímetros cúbicos de leche
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de harina
Para la masa:
- 2 huevos
- 85 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de naranja
- 1 cucharadita de esencia de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 10 gramos de extracto de malta
- 500 gramos de harina 0000
- 1 cucharadita de sal fina
- 75 gramos de manteca
- Leche, cantidad necesaria
Decoración:
- Almíbar
- Glacé
- Mermelada reducida
- Almendras fileteadas
Elaboración paso a paso
- Para el fermento, disolver la levadura en la leche tibia, añadir el azúcar y la harina. Batir, cubrir y dejar fermentar.
- Para la masa, incorporar al fermento los huevos, el azúcar, las tres esencias y el extracto de malta. Integrar con cuchara de madera.
- Agregar de a poco la manteca blanda y la harina cernida con la sal. De ser necesario, agregar más cantidad de leche tibia.
- Tomar los ingredientes hasta obtener una masa suave, no demasiado húmeda. Cubrirla y dejar reposar hasta que duplique su volumen.
- Dividir la masa en porciones de 70 gramos. Bollear, cubrir con plástico y dejar descansar por 20 minutosmás.
- Desgasificar, estirar cada bollo y darle forma redondeada. Colocar un poco del relleno en el centro de cada bollo y cerrarlo.
- Colocar los bollos rellenos sobre una placa enmantecada, uno al lado del otro, formando una rosca.
- Opcional: decorar con crema pastelera y frutas abrillantadas. Cubrirlarosca y dejarla descansar hasta que duplique su volumen.
- Pintar con huevo batido y cocinar en horno precalentado a 170 °C durante 35 minutos.
- Para decorar, una vez cocida la rosca, abrillantarla con almíbar o mermelada reducida y adherirle almendras peladas, tostadas y apenas picadas.