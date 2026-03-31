Gastronomía

Receta fácil: es hora de hacer una sabrosa rosca de Pascua casera

Receta de rosca de Pascua básica, fácil y deliciosa. Es un clásico de la Semana Santa, ideal para compartir y preparar en familia. Usualmente se comen el Domingo de Pascua de Resurrección.

Por ABC Color
18 de abril de 2025 - 13:00
Rosca de Pascua o rosca de Reyes.
Rosca de Pascua o rosca de Reyes.Shutterstock

Cómo preparar una rosca de Pascua

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Rosca de Pascua

  • Plato: Postre

Ingredientes

Para el fermento:

  • 45 gramos de levadura
  • 100 centímetros cúbicos de leche
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 2 cucharadas de harina

Para la masa:

  • 2 huevos
  • 85 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de naranja
  • 1 cucharadita de esencia de limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 10 gramos de extracto de malta
  • 500 gramos de harina 0000
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 75 gramos de manteca
  • Leche, cantidad necesaria

Decoración:

  • Almíbar
  • Glacé
  • Mermelada reducida
  • Almendras fileteadas

Elaboración paso a paso

  1. Para el fermento, disolver la levadura en la leche tibia, añadir el azúcar y la harina. Batir, cubrir y dejar fermentar.
  2. Para la masa, incorporar al fermento los huevos, el azúcar, las tres esencias y el extracto de malta. Integrar con cuchara de madera.
  3. Agregar de a poco la manteca blanda y la harina cernida con la sal. De ser necesario, agregar más cantidad de leche tibia.
  4. Tomar los ingredientes hasta obtener una masa suave, no demasiado húmeda. Cubrirla y dejar reposar hasta que duplique su volumen.
  5. Dividir la masa en porciones de 70 gramos. Bollear, cubrir con plástico y dejar descansar por 20 minutosmás.
  6. Desgasificar, estirar cada bollo y darle forma redondeada. Colocar un poco del relleno en el centro de cada bollo y cerrarlo.
  7. Colocar los bollos rellenos sobre una placa enmantecada, uno al lado del otro, formando una rosca.
  8. Opcional: decorar con crema pastelera y frutas abrillantadas. Cubrirlarosca y dejarla descansar hasta que duplique su volumen.
  9. Pintar con huevo batido y cocinar en horno precalentado a 170 °C durante 35 minutos.
  10. Para decorar, una vez cocida la rosca, abrillantarla con almíbar o mermelada reducida y adherirle almendras peladas, tostadas y apenas picadas.

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