Gastronomía

Semana Santa: prepará un Pan de Pascua almendrado y deleitá a tu familia

Receta de Pan de Pascua, un infaltable de la Semana Santa. Podés hacerlo en forma de rosca o de pan, el sabor es lo importante.

Por ABC Color
17 de abril de 2025 - 06:00
Pan de Pascua almendrado.
Pan de Pascua almendrado.Shutterstock

Cómo hacer un Pan de Pascua almendrado

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Tostar los frutos secos incrementa su sabor. 

Rosca pascual almendrada o Pan de Pascua

  • Plato: Postre
  • Para: para 16 porciones

Ingredientes

  • 1 kilogramo de harina 000
  • 150 centímetros cúbicos de leche
  • 90 gramos de levadura fresca
  • 10 gramos de sal fina
  • 250 gramos de azúcar
  • 200 gramos de manteca
  • 5 huevos medianos
  • 20 centímetros cúbicos de esencia de vainilla
  • 5 centímetros cúbicos de esencia de almendra
  • 30 centímetros cúbicos de ron
  • 150 gramos de almendras tostadas
  • 150 gramos de nueces tostadas
  • 50 gramos de maní tostado partido
  • 100 gramos de dulce de leche repostero

Elaboración paso a paso

  1. Separar una parte de las almendras, nueces y maníes. Picar muy fino y empastar con el dulce.
  2. Preparar una masa floja con 150 gramos de harina, 90 gramos de levadura y 150 centímetros cúbicos de leche. Dejar reposar por 1 hora cubierto con plástico (para que se forme la esponja).
  3. Colocar la harina restante (850 gramos) en la mesa y abrirla en forma de corona.
  4. Diluir el azúcar y la sal en el huevo, las esencias y el ron. Verter este líquido en el centro de la corona. Mezclar con cuidado y agregar la manteca.
  5. Amasar muy bien hasta que la masa sea bien suave. Hacer un bollo y dejar en reposo durante 20 minutos.
  6. Incorporar los frutos secos, luego de los 20 minutos de reposo de la masa.
  7. Extender en forma de lámina la masa y colocar la pasta preparada con las almendras, nueces y maníes mezclados con el dulce de leche repostero y unas gotas de ron (opcional).
  8. Arrollar la masa en forma cilíndrica. Cortar en forma longitudinal y armar un “lazo” cuidando que el relleno quede hacia arriba. Si se prefiere, se puede trenzar y darle forma de pan.
  9. Colocar el lazo armado en un molde tipo savarín enmantecado, uniendo bien las puntas. Dejar fermentar hasta que doble su volumen.
  10. Pincelar con una mezcla de huevo batido, azúcar blanca y ron.
  11. Cocinar en horno precalentado a 160 °C durante unos 25 a 50 minutos, según su tamaño.

 