Semana Santa: prepará un Pan de Pascua almendrado y deleitá a tu familia

Cómo hacer un Pan de Pascua almendrado
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Tostar los frutos secos incrementa su sabor.
Rosca pascual almendrada o Pan de Pascua
- Plato: Postre
- Para: para 16 porciones
Ingredientes
- 1 kilogramo de harina 000
- 150 centímetros cúbicos de leche
- 90 gramos de levadura fresca
- 10 gramos de sal fina
- 250 gramos de azúcar
- 200 gramos de manteca
- 5 huevos medianos
- 20 centímetros cúbicos de esencia de vainilla
- 5 centímetros cúbicos de esencia de almendra
- 30 centímetros cúbicos de ron
- 150 gramos de almendras tostadas
- 150 gramos de nueces tostadas
- 50 gramos de maní tostado partido
- 100 gramos de dulce de leche repostero
Elaboración paso a paso
- Separar una parte de las almendras, nueces y maníes. Picar muy fino y empastar con el dulce.
- Preparar una masa floja con 150 gramos de harina, 90 gramos de levadura y 150 centímetros cúbicos de leche. Dejar reposar por 1 hora cubierto con plástico (para que se forme la esponja).
- Colocar la harina restante (850 gramos) en la mesa y abrirla en forma de corona.
- Diluir el azúcar y la sal en el huevo, las esencias y el ron. Verter este líquido en el centro de la corona. Mezclar con cuidado y agregar la manteca.
- Amasar muy bien hasta que la masa sea bien suave. Hacer un bollo y dejar en reposo durante 20 minutos.
- Incorporar los frutos secos, luego de los 20 minutos de reposo de la masa.
- Extender en forma de lámina la masa y colocar la pasta preparada con las almendras, nueces y maníes mezclados con el dulce de leche repostero y unas gotas de ron (opcional).
- Arrollar la masa en forma cilíndrica. Cortar en forma longitudinal y armar un “lazo” cuidando que el relleno quede hacia arriba. Si se prefiere, se puede trenzar y darle forma de pan.
- Colocar el lazo armado en un molde tipo savarín enmantecado, uniendo bien las puntas. Dejar fermentar hasta que doble su volumen.
- Pincelar con una mezcla de huevo batido, azúcar blanca y ron.
- Cocinar en horno precalentado a 160 °C durante unos 25 a 50 minutos, según su tamaño.