“Comfort food” individual: así podés preparar una mini lasaña de carne

Cómo hacer una lasaña de carne para una sola persona
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Mini lasaña de carne
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
- Para: 2–3 porciones chicas o 1 abundante
Ingredientes
- 3–4 láminas de lasaña
- 90 gramos de carne molida
- ¼ de cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- ½ taza de salsa de tomate
- 1 cucharadita de pasta de tomate
- ½ cucharadita de orégano seco
- ½ cucharadita de albahaca seca
- sal y pimienta a gusto
- ¼ taza de ricotta
- ½ huevo (batís uno y usás la mitad)
- ½ taza de mozzarella rallada
- 2 cucharadas de parmesano rallado
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 190 °C.
- Cocinar las láminas hasta que estén flexibles.
- Sofreír la cebolla 2–3 minutos, agregar el ajo y luego la carne hasta dorar.
- Incorporar salsa, pasta de tomate y condimentos. Cocinar 5 minutos.
- Mezclar ricotta con el huevo y 1 cucharada de parmesano.
- En un molde chico (o 2–3 cavidades de muffin), armar capas: lámina, carne, ricotta, mozzarella. Repetir.
- Terminar con mozzarella y parmesano.
- Hornear 20 minutos y dejar reposar 5.