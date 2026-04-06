Gastronomía

“Comfort food” individual: así podés preparar una mini lasaña de carne

Preparar una lasaña de carne para una sola persona es posible y sencillo. Con ingredientes frescos y en menos de 30 minutos, transformá este clásico italiano en una deliciosa y fácil opción para una cena rápida y satisfactoria.

Por ABC Color
06 de abril de 2026 - 11:30
Lasaña de carne, imagen ilustrativa.
Lasaña de carne, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer una lasaña de carne para una sola persona

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Mini lasaña de carne

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana
  • Para: 2–3 porciones chicas o 1 abundante

Ingredientes

  • 3–4 láminas de lasaña
  • 90 gramos de carne molida
  • ¼ de cebolla picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • ½ taza de salsa de tomate
  • 1 cucharadita de pasta de tomate
  • ½ cucharadita de orégano seco
  • ½ cucharadita de albahaca seca
  • sal y pimienta a gusto
  • ¼ taza de ricotta
  • ½ huevo (batís uno y usás la mitad)
  • ½ taza de mozzarella rallada
  • 2 cucharadas de parmesano rallado

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 °C.
  2. Cocinar las láminas hasta que estén flexibles.
  3. Sofreír la cebolla 2–3 minutos, agregar el ajo y luego la carne hasta dorar.
  4. Incorporar salsa, pasta de tomate y condimentos. Cocinar 5 minutos.
  5. Mezclar ricotta con el huevo y 1 cucharada de parmesano.
  6. En un molde chico (o 2–3 cavidades de muffin), armar capas: lámina, carne, ricotta, mozzarella. Repetir.
  7. Terminar con mozzarella y parmesano.
  8. Hornear 20 minutos y dejar reposar 5.

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