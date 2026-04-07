Descubrí cómo preparar una perfecta pastafrola paso a paso

Cómo hacer una pastafrola
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Pastafrola
- Para: Para 10 porciones
Ingredientes
- 240 gramos de harina 0000
- 90 gramos de azúcar impalpable
- 100 gramos de manteca a temperatura ambiente
- 1 yema de huevo
- 3 cucharadas de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 300 gramos de dulce de guayaba
Elaboración paso a paso
- Tamizar la harina con el polvo de hornear y poner en un bol. Trabajar la harina con la manteca hasta lograr un arenado fino. Incorporar el azúcar impalpable y mezclar bien.
- Realizar un hueco en el centro, colocar las yemas + sal + esencia de vainilla, mezclar trabajando del centro hacia fuera hasta unir todos los ingredientes pero sin amasar.
- Cubrir la masa con film plástico y llevar a la heladera por media hora.
- Luego estirar la masa con un palote y forrar una tartera enmantecada y enharinada.
- Agregar el relleno elegido, emparejar, y realizar el enrejado característico de la pasta frola. Pincelar con huevo diluido en un poco de agua o leche.
- Llevar a horno precalentado a 170 ºC (medio) durante 30 a 40 minutos, o hasta que la masa se note cocida.