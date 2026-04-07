Gastronomía

Descubrí cómo preparar una perfecta pastafrola paso a paso

Receta de pastafrola con dulce guayaba, un postre con sabor que remite a la infancia en familia.

Por ABC Color
10 de agosto de 2024 - 17:16
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Tarta de guayaba dorada con cobertura de rejilla sobre tabla de cortar en ambiente de cocina.
Una pastafrola clásica de dulce de guayaba, lista para ser servida en una mesa de comedor.shutterstock

Cómo hacer una pastafrola

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Pastafrola

  • Para: Para 10 porciones

Ingredientes

  • 240 gramos de harina 0000
  • 90 gramos de azúcar impalpable
  • 100 gramos de manteca a temperatura ambiente
  • 1 yema de huevo
  • 3 cucharadas de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 300 gramos de dulce de guayaba

Elaboración paso a paso

  1. Tamizar la harina con el polvo de hornear y poner en un bol. Trabajar la harina con la manteca hasta lograr un arenado fino. Incorporar el azúcar impalpable y mezclar bien. 
  2. Realizar un hueco en el centro, colocar las yemas + sal + esencia de vainilla, mezclar trabajando del centro hacia fuera hasta unir todos los ingredientes pero sin amasar.
  3. Cubrir la masa con film plástico y llevar a la heladera por media hora. 
  4. Luego estirar la masa con un palote y forrar una tartera enmantecada y enharinada. 
  5. Agregar el relleno elegido, emparejar, y realizar el enrejado característico de la pasta frola. Pincelar con huevo diluido en un poco de agua o leche. 
  6. Llevar a horno precalentado a 170 ºC (medio) durante 30 a 40 minutos, o hasta que la masa se note cocida.