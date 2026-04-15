Realizarán el Mundial de la Yerba Mate en junio en Argentina: aquí los detalles

El llamado “Mundial de la Yerba Mate 2026” avanza hacia su primera edición, a realizarse en junio en Buenos Aires, Argentina, con señales claras de tracción industrial e institucional.

Según la información difundida por la organización del evento, el certamen —planteado como una instancia técnica internacional— ya superó el umbral previsto de participación.

La propuesta se apoya en una idea central: instalar a la yerba mate en un circuito de reconocimiento comparable al de otras industrias evaluadas por estándares sensoriales internacionales, con medallería por puntaje y categorías que contemplan tipicidad, tipo de molienda, país de origen y escala productiva.

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Un jurado de 30 especialistas y un protocolo “a ciegas” para asegurar objetividad

Uno de los pilares del evento es la ampliación y diversificación del jurado. El panel técnico pasará de 20 a 30 especialistas y, de acuerdo con los organizadores, reunirá expertos de seis países: habrá representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, además de profesionales radicados en Europa y Estados Unidos con experiencia en evaluación sensorial.

Marcos Francisca, juez director y coordinador del certamen técnico, explicó que el esquema integra tanto especialistas en yerba mate como perfiles provenientes del análisis sensorial académico y de otras industrias (como té o café), con el objetivo de sumar rigor metodológico.

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El mecanismo de evaluación se realizará bajo protocolo a ciegas, adaptado de estándares internacionales utilizados en vinos y destilados: el producto se prueba sin identificación de marca, de modo que “solo habla el producto”.

Además de yerba mate, se evaluarán productos que la incluyen como ingrediente.

Paneles materos en vivo: el público ya prueba el sistema de evaluación

Antes del evento principal, la organización ensaya el componente participativo: en el Museo del Mate —sede oficial— ya se realizaron cinco jornadas de “paneles materos” con más de 60 participantes, orientadas a poner a prueba tiempos, criterios y dinámica de las degustaciones a ciegas que se usarán en el Fan Fest.

Nicolás Geiskko, responsable de las experiencias del evento, sostuvo que estas instancias buscan demostrar que el público consumidor puede evaluar con criterios consistentes si cuenta con herramientas y guía adecuadas.

Los paneles se realizan los sábados, con participación por invitación o mediante convocatorias en redes sociales del Mundial.

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Una bombilla oficial para homogenizar la degustación

La organización también definió un elemento operativo con implicancias técnicas: una bombilla oficial diseñada para sostener condiciones de evaluación comparables entre yerbas de distintas moliendas.

Tras una evaluación de calidad, la elegida fue desarrollada por la empresa brasileña Purinox: una pieza artesanal de acero grado alimenticio, concebida —según el evento— para adaptarse a diferentes cortes y estilos.

Francisca indicó que el objetivo era evitar sesgos derivados del utensilio. Las bombillas serán numeradas, de serie limitada, con garantía de 25 años, se utilizarán en las evaluaciones y se ofrecerán al público durante el evento.

Un alcance que excede la región yerbatera: viajeros e influencers en ruta

Aunque el núcleo productivo del certamen se concentra en el Cono Sur, la convocatoria empieza a reflejar un interés más amplio. La organización afirmó que ya confirmaron presencia influencers y entusiastas de Estados Unidos, Colombia, Chile y Brasil, además de seguidores en otros países.

El fenómeno se ilustra con dos casos: desde Porto Alegre, Rafael Becker y Pablo Scheren preparan una “expedición” por tierra hasta Buenos Aires, registrando el trayecto y la cultura matera.

En Ecuador, Alejandro (usuario @alejandroblin) busca apoyo para viajar —por tierra o por aire— y asistir al Mundial, motivado también por visitar el Museo del Mate.

Para Geiskko, estas historias funcionan como evidencia de una idea que el certamen busca instalar: el mate no es solo un producto regional, sino una cultura transnacional con comunidades activas fuera de los países productores.

Cómo será el Mundial de la Yerba Mate 2026: fechas, formato y medallas

El evento se estructura en dos grandes instancias:

Certamen Técnico Internacional (5 y 6 de junio): evaluación de “cientos de muestras” por 30 jurados bajo protocolo a ciegas.

Fan Fest (6 y 7 de junio): muestra interactiva abierta al público con productores, charlas, “Paneles Materos del Público” y ceremonia de premiación.

El Museo del Mate será la sede oficial del Mundial y, según la información del evento, alberga la colección de mates más grande del mundo y fue declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.