Gastronomía

Este brownie con crema de café es tu mejor opción para el fin de semana

Receta de brownie ideal para fanáticos del chocolate y el café. Acompañá meriendas y desayunos con una preparación sabrosa y atractiva para los más golosos.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2024 - 16:54
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Brownie con helado y crema de café.
Brownie con helado y crema de café.Shutterstock

Cómo hacer un brownie de chocolate con café

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Brownie de café

  • Plato: Postre

Ingredientes

Para la masa:

  • 150 gramos de chocolate negro
  • 125 gramos de manteca blanda
  • 2 huevos
  • 50 gramos de azúcar
  • 25 gramos de harina leudante
  • 60 gramos de nueces peladas

Para la crema de café:

  • 40 gramos de chocolate blanco
  • 130 mililitros crema de leche
  • 2 gramos de gelatina
  • 1 cucharadita de café instantáneo

Elaboración paso a paso

  1. Hacer la crema de café es el primer paso, ya que debe reposar en la heladera de 4 a 5 horas, incluso desde la noche anterior. Para ello deberá poner en una cacerola la crema de leche y, cuando esté por hervir, añadir el café mezclando bien.
  2. Retirar del fuego e incorporar el chocolate blanco troceado, removiendo hasta que se integren por completo. Por último, agregar la gelatina hidratada y mezclar. Dejar enfriar y guardar en la heladera.
  3. Para la masa derretir el chocolate con la manteca en el microondas o a baño María.
  4. Batir los huevos con el azúcar por 2 a 3 minutos hasta que espume. Luego verter la mezcla de huevos sobre el chocolate, sin dejar de batir.
  5. Incorporar la harina (previamente tamizada) con movimientos circulares, hasta integrarla perfectamente, y por último agregar las nueces peladas y troceadas, mezclando bien para que se repartan uniformemente.
  6. Disponer la mezcla en un molde enmantecado y llevar a horno precalentado a 160 °C durante 16 a 20 minutos.
  7. Sacar la crema de café de la heladera (que ya deberá estar firme), batirla con batidora de varilla e introducirla en una manga pastelera con boquilla. Decorar con nueces o virutas de chocolate.

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