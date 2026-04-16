Este brownie con crema de café es tu mejor opción para el fin de semana

Cómo hacer un brownie de chocolate con café
Lea más: Esta gelatina de chocolate light es deliciosa y muy fácil de hacer
Brownie de café
- Plato: Postre
Ingredientes
Para la masa:
- 150 gramos de chocolate negro
- 125 gramos de manteca blanda
- 2 huevos
- 50 gramos de azúcar
- 25 gramos de harina leudante
- 60 gramos de nueces peladas
Para la crema de café:
- 40 gramos de chocolate blanco
- 130 mililitros crema de leche
- 2 gramos de gelatina
- 1 cucharadita de café instantáneo
Elaboración paso a paso
- Hacer la crema de café es el primer paso, ya que debe reposar en la heladera de 4 a 5 horas, incluso desde la noche anterior. Para ello deberá poner en una cacerola la crema de leche y, cuando esté por hervir, añadir el café mezclando bien.
- Retirar del fuego e incorporar el chocolate blanco troceado, removiendo hasta que se integren por completo. Por último, agregar la gelatina hidratada y mezclar. Dejar enfriar y guardar en la heladera.
- Para la masa derretir el chocolate con la manteca en el microondas o a baño María.
- Batir los huevos con el azúcar por 2 a 3 minutos hasta que espume. Luego verter la mezcla de huevos sobre el chocolate, sin dejar de batir.
- Incorporar la harina (previamente tamizada) con movimientos circulares, hasta integrarla perfectamente, y por último agregar las nueces peladas y troceadas, mezclando bien para que se repartan uniformemente.
- Disponer la mezcla en un molde enmantecado y llevar a horno precalentado a 160 °C durante 16 a 20 minutos.
- Sacar la crema de café de la heladera (que ya deberá estar firme), batirla con batidora de varilla e introducirla en una manga pastelera con boquilla. Decorar con nueces o virutas de chocolate.