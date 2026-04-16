Hacé unas brochetas de pollo al curry y pimentón con doble aderezo este fin de semana

Cómo hacer brochetas de pollo al curry y pimentón con doble aderezo
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Brochetas de pollo al curry y pimentón con doble aderezo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 pechugas
- 25 gramos de curry
- 50 gramos de pimentón
- 4 limones
- Sal y pimienta
- 1 cebolla morada
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 250 centímetros cúbicos de mayonesa
- 1 mazo de kuratũ
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva
- 4 palitos de brocheta
Elaboración paso a paso
- Trozar las pechugas en cubos grandes y marinar en el curry, el pimentón y el jugo de los limones. Esto se puede hacer varias horas antes, así adquiere más sabor (incluso un día antes, manteniendo en la heladera el recipiente y mezclando cada tanto).
- Una vez marinado todo el tiempo deseado, sellar los trozos de pollo en una sartén caliente con un toque de aceite de oliva, hasta que queden todos los lados dorados.
- Cortar los locotes y la cebolla morada en trozos grandes, como pétalos.
- Cuando el pollo esté listo, salpimentar todo y comenzar a armar las brochetas, intercalando pollo y vegetales.
- Una vez terminadas las brochetas, llevar al horno por 5 minutos, a temperatura media (180 °C).
- Aprovechar parta picar ya el kuratũ y el ajo finamente y dividir la mayonesa en dos partes: a una parte agregar el kuratũ con un toque de pimienta, y a la otra parte, el ajo con un poco de jugo de limón y un toque de aceite de oliva.
- Servir 2 brochetas por persona y degustar con los dos aderezos.