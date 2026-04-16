Gastronomía

Hacé unas brochetas de pollo al curry y pimentón con doble aderezo este fin de semana

Receta de brochetas de pollo al curry y pimentón, un plato ideal para quienes gustan de experimentar sabores nuevos.

Por ABC Color
23 de marzo de 2023 - 09:05
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Brochetas de pollo al curry.
Brochetas de pollo al curry.Shutterstock

Cómo hacer brochetas de pollo al curry y pimentón con doble aderezo

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Brochetas de pollo al curry y pimentón con doble aderezo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 pechugas
  • 25 gramos de curry
  • 50 gramos de pimentón
  • 4 limones
  • Sal y pimienta
  • 1 cebolla morada
  • 1 locote rojo
  • 1 locote verde
  • 250 centímetros cúbicos de mayonesa
  • 1 mazo de kuratũ
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva
  • 4 palitos de brocheta

Elaboración paso a paso

  1. Trozar las pechugas en cubos grandes y marinar en el curry, el pimentón y el jugo de los limones. Esto se puede hacer varias horas antes, así adquiere más sabor (incluso un día antes, manteniendo en la heladera el recipiente y mezclando cada tanto).
  2. Una vez marinado todo el tiempo deseado, sellar los trozos de pollo en una sartén caliente con un toque de aceite de oliva, hasta que queden todos los lados dorados.
  3. Cortar los locotes y la cebolla morada en trozos grandes, como pétalos.
  4. Cuando el pollo esté listo, salpimentar todo y comenzar a armar las brochetas, intercalando pollo y vegetales.
  5. Una vez terminadas las brochetas, llevar al horno por 5 minutos, a temperatura media (180 °C).
  6. Aprovechar parta picar ya el kuratũ y el ajo finamente y dividir la mayonesa en dos partes: a una parte agregar el kuratũ con un toque de pimienta, y a la otra parte, el ajo con un poco de jugo de limón y un toque de aceite de oliva.
  7. Servir 2 brochetas por persona y degustar con los dos aderezos.

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