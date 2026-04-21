Gastronomía

Aprendé a hacer una práctica y rápida receta de torta de café en taza

Este mug cake de café se prepara en el horno microondas y es de lo más rápido de hacer. Las tortas en taza son perfectas para cuando tenés un antojo de algo rico y rápido.

Por ABC Color
01 de febrero de 2022 - 09:59
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Torta de café en taza.
Torta de café en taza.Shutterstock

Cómo hacer una torta de café en taza

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Opción práctica para cuando estás con poco tiempo.

Torta de café en taza

  • Plato: Desayuno

Ingredientes

  • 1 cucharadita de margarina
  • 1 cucharadita de café instantáneo
  • 3 cucharadas de leche
  • 1 huevo
  • 1 clara de huevo
  • 3 cucharaditas de azúcar
  • 2 cucharaditas de cacao sin azúcar
  • ½ cucharadita de polvo leudante
  • 3 cucharaditas colmadas de harina

Elaboración paso a paso

  1. En una taza, poner la margarina y calentar en el microondas por 20 segundos.
  2. Añadir la leche y el café, y remover hasta que el café se haya disuelto. Incorporar el azúcar, el huevo y la clara, y batir con un tenedor.
  3. Añadir la harina, la levadura y una cucharadita de cacao. Mezclar.
  4. Llevar al microondas a 800 W durante mínimo 2 minutos, hasta que esté cocido (comprobar con un palillo que salga limpio).
  5. Dejar enfriar 2 minutos, espolvorear con el resto del cacao y ¡disfrutar!

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