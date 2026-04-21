Aprendé a hacer una práctica y rápida receta de torta de café en taza

Cómo hacer una torta de café en taza
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Opción práctica para cuando estás con poco tiempo.
Torta de café en taza
- Plato: Desayuno
Ingredientes
- 1 cucharadita de margarina
- 1 cucharadita de café instantáneo
- 3 cucharadas de leche
- 1 huevo
- 1 clara de huevo
- 3 cucharaditas de azúcar
- 2 cucharaditas de cacao sin azúcar
- ½ cucharadita de polvo leudante
- 3 cucharaditas colmadas de harina
Elaboración paso a paso
- En una taza, poner la margarina y calentar en el microondas por 20 segundos.
- Añadir la leche y el café, y remover hasta que el café se haya disuelto. Incorporar el azúcar, el huevo y la clara, y batir con un tenedor.
- Añadir la harina, la levadura y una cucharadita de cacao. Mezclar.
- Llevar al microondas a 800 W durante mínimo 2 minutos, hasta que esté cocido (comprobar con un palillo que salga limpio).
- Dejar enfriar 2 minutos, espolvorear con el resto del cacao y ¡disfrutar!