Receta de Königsberger Klopse, albóndigas prusianas en salsa de alcaparras

En Alemania, pocas recetas resumen tan bien la idea de “cocina de palacio hecha hogar” como los Königsberger Klopse: albóndigas suaves, escalfadas y servidas en una salsa cremosa con alcaparras que equilibra acidez y untuosidad. El plato lleva el nombre de Königsberg, antigua ciudad prusiana a orillas del Báltico —hoy Kaliningrado, Rusia—, y su historia está marcada por el comercio, las migraciones y una nostalgia culinaria que sobrevivió al mapa.

La preparación se asocia con la Prusia oriental de los siglos XVIII y XIX, cuando Königsberg era un centro mercantil con acceso a especias, cítricos y productos importados.

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Ese trasfondo explica parte del carácter “cosmopolita” de la receta: el toque de limón, la presencia de alcaparras y, en algunas versiones, la intensidad salina de la anchoa en la masa. En una cocina donde la carne y los fondos dominaban, estos acentos ácidos resultaban un distintivo.

Cómo hacer Königsberger Klopse