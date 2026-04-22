Receta de Königsberger Klopse, albóndigas prusianas en salsa de alcaparras

En Alemania, pocas recetas resumen tan bien la idea de “cocina de palacio hecha hogar” como los Königsberger Klopse: albóndigas suaves, escalfadas y servidas en una salsa cremosa con alcaparras que equilibra acidez y untuosidad. El plato lleva el nombre de Königsberg, antigua ciudad prusiana a orillas del Báltico —hoy Kaliningrado, Rusia—, y su historia está marcada por el comercio, las migraciones y una nostalgia culinaria que sobrevivió al mapa.
La preparación se asocia con la Prusia oriental de los siglos XVIII y XIX, cuando Königsberg era un centro mercantil con acceso a especias, cítricos y productos importados.
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Ese trasfondo explica parte del carácter “cosmopolita” de la receta: el toque de limón, la presencia de alcaparras y, en algunas versiones, la intensidad salina de la anchoa en la masa. En una cocina donde la carne y los fondos dominaban, estos acentos ácidos resultaban un distintivo.
Cómo hacer Königsberger Klopse
Königsberger Klopse
- Plato: Plato principal
- Receta: alemana
Ingredientes
- 500 gramos de carne picada de ternera
- 1 pancito blanco
- 1 taza de leche
- 1 cebolla
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 1/4 cucharadita de nuez moscada
- 2 cucharadas de perejil picado
- 6 tazas de caldo de carne
- 2 unidades de hoja de laurel
- 8 granos de pimienta
- 3 cucharadas de manteca
- 3 cucharadas de harina de trigo
- 1/2 taza de nata para cocinar
- 3 cucharadas de alcaparras
- 2 cucharadas de jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Remojar el pancito con la leche durante 10 minutos.
- Picar la cebolla y sofreírla con 1 cucharada de manteca durante 5 minutos.
- Mezclar la carne picada con el pan escurrido, la cebolla, el huevo, la sal, la pimienta, la nuez moscada y el perejil.
- Formar 12 albóndigas del mismo tamaño con la mezcla.
- Calentar el caldo con el laurel y los granos de pimienta hasta que hierva suave.
- Escalfar las albóndigas en el caldo a fuego bajo durante 12 minutos sin que hierva fuerte.
- Retirar las albóndigas y reservarlas calientes.
- Derretir 2 cucharadas de manteca en una olla y añadir la harina para cocinar 2 minutos.
- Incorporar 2 tazas del caldo de cocción poco a poco y batir hasta obtener una salsa lisa.
- Añadir la nata y cocinar 3 minutos a fuego bajo.
- Agregar las alcaparras y el jugo de limón y ajustar de sal si hace falta.
- Incorporar las albóndigas a la salsa y calentar 2 minutos antes de servir.