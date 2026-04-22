Gastronomía

Receta de Königsberger Klopse, albóndigas prusianas en salsa de alcaparras

Los Königsberger Klopse, emblemáticas albóndigas prusianas, fusionan historia y sabor en cada bocado. Este plato, que atraviesa el tiempo desde el siglo XVIII, destaca por su rico uso de especias y acentos ácidos, reflejando un pasado cosmopolita vibrante. Te mostramos cómo prepararlo.

Por ABC Color
22 de abril de 2026 - 11:00
Königsberger Klopse, albóndigas en salsa de alcaparras.
Königsberger Klopse, albóndigas en salsa de alcaparras.Shutterstock

En Alemania, pocas recetas resumen tan bien la idea de “cocina de palacio hecha hogar” como los Königsberger Klopse: albóndigas suaves, escalfadas y servidas en una salsa cremosa con alcaparras que equilibra acidez y untuosidad. El plato lleva el nombre de Königsberg, antigua ciudad prusiana a orillas del Báltico —hoy Kaliningrado, Rusia—, y su historia está marcada por el comercio, las migraciones y una nostalgia culinaria que sobrevivió al mapa.

La preparación se asocia con la Prusia oriental de los siglos XVIII y XIX, cuando Königsberg era un centro mercantil con acceso a especias, cítricos y productos importados.

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Ese trasfondo explica parte del carácter “cosmopolita” de la receta: el toque de limón, la presencia de alcaparras y, en algunas versiones, la intensidad salina de la anchoa en la masa. En una cocina donde la carne y los fondos dominaban, estos acentos ácidos resultaban un distintivo.

Cómo hacer Königsberger Klopse

Königsberger Klopse

  • Plato: Plato principal
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 500 gramos de carne picada de ternera
  • 1 pancito blanco
  • 1 taza de leche
  • 1 cebolla
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 1/4 cucharadita de nuez moscada
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • 6 tazas de caldo de carne
  • 2 unidades de hoja de laurel
  • 8 granos de pimienta
  • 3 cucharadas de manteca
  • 3 cucharadas de harina de trigo
  • 1/2 taza de nata para cocinar
  • 3 cucharadas de alcaparras
  • 2 cucharadas de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Remojar el pancito con la leche durante 10 minutos.
  2. Picar la cebolla y sofreírla con 1 cucharada de manteca durante 5 minutos.
  3. Mezclar la carne picada con el pan escurrido, la cebolla, el huevo, la sal, la pimienta, la nuez moscada y el perejil.
  4. Formar 12 albóndigas del mismo tamaño con la mezcla.
  5. Calentar el caldo con el laurel y los granos de pimienta hasta que hierva suave.
  6. Escalfar las albóndigas en el caldo a fuego bajo durante 12 minutos sin que hierva fuerte.
  7. Retirar las albóndigas y reservarlas calientes.
  8. Derretir 2 cucharadas de manteca en una olla y añadir la harina para cocinar 2 minutos.
  9. Incorporar 2 tazas del caldo de cocción poco a poco y batir hasta obtener una salsa lisa.
  10. Añadir la nata y cocinar 3 minutos a fuego bajo.
  11. Agregar las alcaparras y el jugo de limón y ajustar de sal si hace falta.
  12. Incorporar las albóndigas a la salsa y calentar 2 minutos antes de servir.

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